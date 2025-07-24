Kendisinden haber alınamayan ekonomist Nazlı Sarp'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Sarp'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sarp'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak. Peki, Nazlı Sarp kimdir? Nazlı Sarp kaç yaşında, nereli? Nazlı Sarp neden öldü?

NAZLI SARP KİMDİR?

Nazlı Sarp, Bakırköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Sarp daha sonra, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi alan Nazlı Sarp, son dönemlerde ise veri analizi ve makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

NAZLI SARP'IN HAYATI VE KARİYERİ

Nazlı Sarp, kariyer hayatına bankacılık sektöründe başladı. 1998 ila 2012 yılları arasında Akbank ve HSBC'de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev alan Sarp, bankacılık kariyeri boyunca kredi tahsisi, finansal analiz ve ticari portföy yönetimi alanında orta düzey yöneticilik yaptı.

2012 yılından itibaren ise yönetim danışmanı olarak altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde; proje finansmanı, kredi analizi, finansal modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda hizmet verdi. 11 yılı aşkın süredir bu alanlarda eğitimler de veren Sarp, kariyer hayatında medyada da rol üstlendi ve ekonomi üzerine köşe yazıları da kaleme aldı.

NAZLI SARP NEDEN ÖLDÜ?

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in haberine göre, 2 gündür yakınları tarafından haber alınamayan Nazlı Sarp evinde ölü bulundu. Ünlü ekonomistin Bakırköy'deki evine giden polis ekiplerinin 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü karşılaştığı acı manzaranın ardından, savcının ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği de iddia edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.