Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde pek çok esere imza atan yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti. Peki, Necati Tosuner kimdir? Yazar Necati Tosuner neden öldü? Necati Tosuner eserleri...

NECATİ TOSUNER KİMDİR?

Necati Tosuner, 18 Haziran 1944 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk roman ve öykü yazarıdır. Tam adı Osman Necati Tosuner’dir.

Dört yaşında tavana asılı salıncaktan düşmesi sonucu sırtında kambur oluşmuştur. Yaşadığı bu sakatlık, birçok eserinin ana temasında iz bırakmıştır.

Hayatı ve Eğitimi

ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bıraktı.

Edebi Kişiliği

Tosuner özellikle öykü alanında başarılı eserler verdi. İlk öykülerinde çevresinde bulunan “küçük insanların” serüvenlerini yer yer mizahî bir üslupla aktardı. Daha sonra içe dönük öyküler yazdı.

Hemen hemen bütün öykülerinde fiziksel sakatlığı olan bir insanın bunalımlarını anlattı. Bir soruşturmaya verdiği cevapta öykücülük anlayışını, “Benim için dert yanma işi olmuştur öykü anlatmak” sözleriyle dile getirdi.

Ödülleri

1970 TRT Sanat Ödülleri Başarı Ödülü (“İki Gün”)

1978 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Sancı... Sancı...)

1997 Haldun Taner Öykü Ödülü (“Armağan”)

1999 Sait Faik Hikâye Armağanı (Güneş Giderken)

2008 Attilâ İlhan Roman Ödülü (Kasırganın Gözü)

2011 Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Arda'nın Derdi Ne?)

2014 Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü (Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı!)

2023 Yunus Nadi Öykü Ödülü (Salgında Öyküler)

Kitapları Türk Dil Kurumu Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi pek çok ödüle değer görüldü.

Yazmaya lise yıllarında başladı.

Eserleri

Öykü

Özgürlük Masalı (1965)

Çıkmazda (1969)

Kambur (1972)

Sisli (1977)

Necati Tosuner Sokağı (1983)

Çılgınsı (1990)

Kambur ve Öncesi (1994, bütün öyküleri, birinci cilt)

Sisli ve Sonrası (1996, bütün öyküleri, ikinci cilt)

Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi (1997)

Güneş Giderken (1998)

Yakamoz Avına Çıkmak (2007)

Kasırganın Gözü (2008)

Salgında Öyküler (2022)

Roman

Sancı... Sancı... (1977)

Yalnızlıktan Devren Kiralık (2000)

Bana Sen Söyle (2002)

Dur Bakalım Petek (2011)

Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! (2013)

Korkağın Türküsü (2014)

Çırpınışlar (2016)

Sen ve Kendin (2020)

Çocuk Kitabı

Keleş Osman Evden Kaçıyor (1977)

Keleş Osman’ın Tarihle Başı Dertte (1977)

Dayım Balon Olmuş (1978)

Arda’nın Derdi Ne? (2011)

Oyun

Fareli Sokağın Kızı (1991)

NECATİ TOSUNER NEDEN ÖLDÜ?

Günışığı Kitaplığı tarafından yapılan açıklamada, 1944 Ankara doğumlu usta yazarın bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da yaşamını yitirdiği bildirildi.