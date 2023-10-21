Necef Çölü nerede? Necef Çölü hangi ülkede? Necef Çölü'nün haritadaki konumu ne?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:32

Eski İsrailli general Gadi Şamni, Gazze'nin tamamen kontrol altına alınmasının ardından Necef Çölü'ne götürülüp hapsedilecek binlerce Filistinliye karşı Hamas'ın elindeki 200'ü aşkın İsrailli rehinenin serbest bırakılması için pazarlık yapılması gerektiğini belirtti. Bu açıklama sonrasında Neceg Çölü'nün nerede olduğu merak edildi. Peki, Necef Çölü nerede? Necef Çölü hang ülkede? Necef Çölü'nün haritadaki konumu ne?

NECEF ÇÖLÜ HANGİ ÜLKEDE?

Necef Çölü, Güney İsrail'de Mısır, Ürdün, İsrail arasında yer alan çöl. Necef ismi İbranice'de kuru anlamına gelmektedir ve Tevrat'ta da güney anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Günümüzde İsrail sınırları içindedir.

Necef Çölü'nde, İsrail Ulusal Parkları'ndan biri olan Timna Vadisi Vadi Parkı da bulunmaktadır.Tarih öncesi dönemde, Necef Çölü'nde göçebe yaşam izlerine M.Ö. 4000 ila 7000 yıl öncesine kadar rastlanmaktadır.

NECEF ÇÖLÜ'NÜN JEOPOLİTİK YAPISI

Necef, kayalık bir çöldür. Kayalık vadiler ve derin kraterler nedeniyle sık sık bölünen araziye sahiptir. Dünyada sadece Necef Çölü'nde görülen ve İbranice adı Makhtesh ya da Makteş olarak nitelenen bir krater yapısının bulunması ise jeolojik yapısıyla ilgili olan en önemli özelliğidir