Nefise Karatay hakkında hapis istemi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:51

Eski manken Nefise Karatay, geçtiğimiz ekim ayında İstanbul Ortaköy'de bulunan bir sosyal tesise gitti. Masaj yaptırmak için akşam saatlerine randevu alan manken, randevu saatinin gelmesinin ardından masaj odasına girdi.

Masaj odasında yarı çıplak bir şekilde masaj yaptırdığı esnada iddiaya göre içeriye iş insanı Tolga Balta girdi. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen Balta, "Ben masaj yaptırmaya geldim, buradan çıkın" şeklinde konuştu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü manken soyunuk vaziyette olduğunu, kapıyı kapatarak Balta'nın dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Masaj odasında bulunan masör ise Balta ile Karatay'ın tartışması sonrası olaya müdahale etti.

Bu sırada polisi arayan ünlü mankenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

KÜFRETTİ

Savcılıkça yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti. Tanık Kevser G., olay sırasında içeride bulunan kişinin "Ben Nefise Karatay'ım çıkmıyorum, saatinde gelseydiniz, s... gidin. Görürsünüz gününüzü" şeklinde bağırdığını beyan etti. İş insanı ve sevgilisi, Karatay'la uzlaşmayı reddetti.

Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Karatay'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor.