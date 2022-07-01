Adana'da terör örgütü IŞİD sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığı iddia edilen ve IŞİD'e katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı belirlenen tutuklu sanık İ.S., 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Terör örgütü IŞİD'e yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İ.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.
KOD İSİM KULLANMIŞ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın kentte IŞİD'e katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.
Savcı, İ.S'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, örgütün Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığını, örgütsel ders ve toplantılara katıldığını bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
TUTUKLUĞU DEVAM EDECEK
İ.S. savunmasında, IŞİD adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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