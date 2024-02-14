Negatif enerjiden arının! Feng Shui ile evin enerjisini değiştirmenin 10 yolu...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 22:41

Güncelleme: 14.02.2024 - 22:41

Eviniz, kendizi en rahat hissettiğiniz yer olarak görülebilir. Ara sıra farklı denemelerle, huzur içinde hissedebileceğiniz, sakin bir ortama sahip olmak her zaman önemlidir.Feng Shui ile evinizin enerjisini değiştirip, negatiflikten kurtulabilirsiniz. Evinizin ve içindeki eşyaların pozitif enerji, sevgi ve sıcak bir ortam yaratması bu felsefede basit ama etkili yöntemler vardır. Peki negatiflikten kurtulmanızı sağlayacak ipuçları nelerdir? İşte Feng Shui ile evin enerjisini değiştirmenin 10 yolu...

1. EVİNİZDE EN FAZLA 3 RENK KULLANIN

Yeşil, mor ve kırmızı renklerin evde doğru bir şekilde harmanlanmış olması evin enerjisini artırır ve dingin bir ortam yaratır. Evinizde en fazla 3 renk kullanmalısınız. Üç renken fazlası karmaşaya ve enerji tıkanıklığına neden olur.

2. MEYVE SEPETİNİ BOŞ BIRAKMAYIN

Mutfağınızı tıka basa doldurmak yerine minimal tarzda döşemelisiniz ve enerji akışına izin vermelisiniz. Bunun yanında meyve tabaklarını asla boş bırakmamalı, meyve ve sebze sepetlerini her zaman dolu tutmalısınız. Böylece bolluk ve bereket enerjisini yakalayabilirsiniz.

3. YEMEK MASASINI YUVARLAK SEÇİN

Evinizdeki yemek masanızı kare veya dikdörtgen gibi köşeli modellerden değil yuvarlak veya oval gibi yumuşak geçişli modellerden seçin. Yuvarlak hatlı masalar iletişim yönünü güçlendirerek samimi ilişkiler geliştirmenizi sağlar.

4. ESKİ EŞYALARI EVİNİZDE BULUNDURMAYIN

Evinizde eski, küflü, kırık, bozulmuş veya çatlamış hiçbir eşya bulundurmayın. Bu evin enerjisini aşağıya çeker ve bereketi engeller.

5. ADAÇAYI YAKIN

Adaçayı yakmak evinizin pozitif enerjisini artırır. Ayrıca havayı toksinlerden ve yabancı maddelerden temizler. Feng Shui felsefesini benimseyen kişiler, haftada bir adaçayı yakmanın evlerini temizlemek için iyi bir uygulama olduğunu düşünüyor.

6. KAPININ TAM GİRİŞİNE AYNA KOYMAYIN

Evin girişi her zaman temiz olmalıdır. Bunun yanında eve girişte iyi bir aydınlatma olmasına ve kapının tam girişinde ayna bulunmamasına dikkat etmelisiniz.

7. DAĞINIKLIKTAN KURTULUN

Fiziksel dağınıklık hem zihninizin odaklanmasını hem de evinizin enerjisini olumsuz etkiler. O nedenle evinizi dağınıklıktan kurtarmanız, gereksiz her şeyden arındırmanız gerekir. Evinizde sadece size kendinizi iyi hissettiren eşyaları bırakın. Doğru eşyaları doğru yerlere yerleştirin.

8. KRİSTAL TAŞLAR KULLANIN

Hem bedeninizdeki hem de evinizdeki negatif enerjiyi çekip alacak kristal taşları yanınızda, üzerinizde taşıyabileceğiniz gibi ev dekorasyonunuza da ekleyebilirsiniz. Negatif enerjiyi emen taşlar arasında en güçlü etkiye sahip olanlardan biri olarak bilinen siyah turmalin ile evinizin enerjisini temizleyebilirsiniz.

9. TÜTSÜLERDEN YARARLANIN

Kokusunu sevdiğiniz, size huzur, mutluluk veren tütsüleri edinin ve yakarak evinizde dolaştırın. Eğer yanan tütsüyü tutmaktan çekiniyorsanız bir tütsülüğün içinde yakın ve bırakın dumanı odanın içine dağılsın. Evin farklı odalarında da yakmayı unutmayın.

10. EVİNİZİ TUZLAYIN

Evinizi negatif enerjiden tuzdan farklı şekillerde faydalanarak arındırabilirsiniz. Negatif enerjinin yoğunlukla biriktiği köşelere bir tutam tuz koyabilir, dilerseniz suda çözdüğünüz tuzu sprey şişesi yardımıyla evinizin her odasına sıkabilirsiniz. Eğer tuzla uğraşmak istemiyorsanız ya da negatif enerjinin varlığından emin olamıyorsanız Himalaya kaya tuzu lambası satın alıp evinizin uygun bir köşesine yerleştirebilir, şık bir dekorasyon ürünü olduğunu düşünebilirsiniz.