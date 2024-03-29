Nejat İşler'den şaşırtan açıklama: 'Her gün ölümü düşünüyorum'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:13

Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.

Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. İşler, Dünya Tiyatro Günü ile ilgili "Dünya Tiyatro Günü'nde en güzel yapılacak olan şey bir tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım, burası benim ustamın tiyatrosu" dedi.

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi; "Bizim ne düşündüğümüz pek önemi değil. Artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada gidesim gelmiyor. Adamın biri gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm"