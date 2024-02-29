Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?

Nejat İşler'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Nejat İşler'in hangi dizi ve filmlerde yer aldığı, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:50
Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?
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Nejat İşler son günlerde vizyona giren Zaferin Rengi filminde canlandırdığı Mehmet Sabri Toprak karakteri ile dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?

NEJAT İŞLER KİM?

Nejat İşler, 29 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, dedesi ise Feshane işçilerinden sayacı bir ustadır. İlkokulu tamamladıktan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye giremeyince çeşitli işlerde çalışarak hayatını sürdürdü.

Nejat İşler, tiyatroya olan ilgisini keşfettikten sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne başvurarak oyunculuk eğitimine başladı. 1995 yılında mezun olduktan sonra tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. İlk sinema deneyimini "Eylül Fırtınası" filmi ile yaşayan İşler, ardından birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendi.

Popüler diziler arasında yer alan "Gülbeyaz" ve "Aliye" ile geniş kitlelere tanınan Nejat İşler, sinemada da "Mustafa Hakkında Her Şey" ve "Anlat İstanbul" gibi önemli projelerde rol aldı. 2014 yılında "Kış Uykusu" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası alanda büyük başarı elde etti.

NEJAT İŞLER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Eylül Fırtınası - Metin

Mustafa Hakkında Her Şey - Fikret

Anlat İstanbul - Ramazan

Çalıntı Gözler - Halil

2 Süper Film Birden - Refik Bey 

Barda - Egzozcu Selim 

Yumurta - Yusuf

Yaşamın Kıyısında - Komiser 

11'e 10 kala - Ali 

Ejder Kapanı - Ensar 

 Siyah Beyaz - Doktor 

Çınar Ağacı - Yağız

Kaybedenler Kulübü - Kaan Çaydamlı 

Behzat Ç. Ankara Yanıyor - Ercüment Çözer 

Kış Uykusu - İsmail 

İstanbul Kırmızısı - Deniz Soysal

İkimizin Yerine - Doğan 

Martıların Efendisi - Cafer

Kaybedenler Kulübü Yolda - Kaan Çaydamlı

9,75 - Ahmet

Tamirhane - Yılmaz

Oregon - Orçun 

Zaferin Rengi - Mehmet Sabri Toprak

NEJAT İŞLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tanrı Misafiri - Korhan

Gurur 

Şehnaz Tango - Ergün

Dertler Bizim Olsun 

Mavi Düşler 

Deli Yürek - Oktay 

Nasıl Evde Kaldım - Metin

Dedem, Gofret ve Ben - Murat

Aşk ve Gurur - İlhan Timur 

Gülbeyaz

Sultan Makamı 

Kurşun Yarası 

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - Ali

Aliye - Deniz Erbil

Beyaz Gelincik - Seyis

Bıçak Sırtı - Ali Sinan

Kapalıçarşı - Cemal Hanoğlu 

Parmaklıklar Ardında - Ahmet 

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Ercüment Çözer 

Keşanlı Ali Destanı - Keşanlı Alİ

İntikam - Rüzgâr Denizci

Benim Adım Gültepe

Bodrum Masalı - Bora

Çukur - Çağatay Erdenet 

Aile - Cihan Soykan 


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