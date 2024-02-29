Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?
Nejat İşler'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Nejat İşler'in hangi dizi ve filmlerde yer aldığı, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?
Nejat İşler son günlerde vizyona giren Zaferin Rengi filminde canlandırdığı Mehmet Sabri Toprak karakteri ile dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?
NEJAT İŞLER KİM?
Nejat İşler, 29 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, dedesi ise Feshane işçilerinden sayacı bir ustadır. İlkokulu tamamladıktan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye giremeyince çeşitli işlerde çalışarak hayatını sürdürdü.
Nejat İşler, tiyatroya olan ilgisini keşfettikten sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne başvurarak oyunculuk eğitimine başladı. 1995 yılında mezun olduktan sonra tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. İlk sinema deneyimini "Eylül Fırtınası" filmi ile yaşayan İşler, ardından birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendi.
Popüler diziler arasında yer alan "Gülbeyaz" ve "Aliye" ile geniş kitlelere tanınan Nejat İşler, sinemada da "Mustafa Hakkında Her Şey" ve "Anlat İstanbul" gibi önemli projelerde rol aldı. 2014 yılında "Kış Uykusu" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası alanda büyük başarı elde etti.
NEJAT İŞLER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Eylül Fırtınası - Metin
Mustafa Hakkında Her Şey - Fikret
Anlat İstanbul - Ramazan
Çalıntı Gözler - Halil
2 Süper Film Birden - Refik Bey
Barda - Egzozcu Selim
Yumurta - Yusuf
Yaşamın Kıyısında - Komiser
11'e 10 kala - Ali
Ejder Kapanı - Ensar
Siyah Beyaz - Doktor
Çınar Ağacı - Yağız
Kaybedenler Kulübü - Kaan Çaydamlı
Behzat Ç. Ankara Yanıyor - Ercüment Çözer
Kış Uykusu - İsmail
İstanbul Kırmızısı - Deniz Soysal
İkimizin Yerine - Doğan
Martıların Efendisi - Cafer
Kaybedenler Kulübü Yolda - Kaan Çaydamlı
9,75 - Ahmet
Tamirhane - Yılmaz
Oregon - Orçun
Zaferin Rengi - Mehmet Sabri Toprak
NEJAT İŞLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Tanrı Misafiri - Korhan
Gurur
Şehnaz Tango - Ergün
Dertler Bizim Olsun
Mavi Düşler
Deli Yürek - Oktay
Nasıl Evde Kaldım - Metin
Dedem, Gofret ve Ben - Murat
Aşk ve Gurur - İlhan Timur
Gülbeyaz
Sultan Makamı
Kurşun Yarası
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - Ali
Aliye - Deniz Erbil
Beyaz Gelincik - Seyis
Bıçak Sırtı - Ali Sinan
Kapalıçarşı - Cemal Hanoğlu
Parmaklıklar Ardında - Ahmet
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Ercüment Çözer
Keşanlı Ali Destanı - Keşanlı Alİ
İntikam - Rüzgâr Denizci
Benim Adım Gültepe
Bodrum Masalı - Bora
Çukur - Çağatay Erdenet
Aile - Cihan Soykan
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