Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:50

Güncelleme: 29.02.2024 - 19:50

Nejat İşler son günlerde vizyona giren Zaferin Rengi filminde canlandırdığı Mehmet Sabri Toprak karakteri ile dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nejat İşler kim, kaç yaşında, nereli? Nejat İşler ne zaman doğdu?

NEJAT İŞLER KİM?

Nejat İşler, 29 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, dedesi ise Feshane işçilerinden sayacı bir ustadır. İlkokulu tamamladıktan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye giremeyince çeşitli işlerde çalışarak hayatını sürdürdü.

Nejat İşler, tiyatroya olan ilgisini keşfettikten sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne başvurarak oyunculuk eğitimine başladı. 1995 yılında mezun olduktan sonra tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. İlk sinema deneyimini "Eylül Fırtınası" filmi ile yaşayan İşler, ardından birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendi.

Popüler diziler arasında yer alan "Gülbeyaz" ve "Aliye" ile geniş kitlelere tanınan Nejat İşler, sinemada da "Mustafa Hakkında Her Şey" ve "Anlat İstanbul" gibi önemli projelerde rol aldı. 2014 yılında "Kış Uykusu" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası alanda büyük başarı elde etti.

NEJAT İŞLER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Eylül Fırtınası - Metin

Mustafa Hakkında Her Şey - Fikret

Anlat İstanbul - Ramazan

Çalıntı Gözler - Halil

2 Süper Film Birden - Refik Bey

Barda - Egzozcu Selim

Yumurta - Yusuf

Yaşamın Kıyısında - Komiser

11'e 10 kala - Ali

Ejder Kapanı - Ensar

Siyah Beyaz - Doktor

Çınar Ağacı - Yağız

Kaybedenler Kulübü - Kaan Çaydamlı

Behzat Ç. Ankara Yanıyor - Ercüment Çözer

Kış Uykusu - İsmail

İstanbul Kırmızısı - Deniz Soysal

İkimizin Yerine - Doğan

Martıların Efendisi - Cafer

Kaybedenler Kulübü Yolda - Kaan Çaydamlı

9,75 - Ahmet

Tamirhane - Yılmaz

Oregon - Orçun

Zaferin Rengi - Mehmet Sabri Toprak

NEJAT İŞLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tanrı Misafiri - Korhan

Gurur

Şehnaz Tango - Ergün

Dertler Bizim Olsun

Mavi Düşler

Deli Yürek - Oktay

Nasıl Evde Kaldım - Metin

Dedem, Gofret ve Ben - Murat

Aşk ve Gurur - İlhan Timur

Gülbeyaz

Sultan Makamı

Kurşun Yarası

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - Ali

Aliye - Deniz Erbil

Beyaz Gelincik - Seyis

Bıçak Sırtı - Ali Sinan

Kapalıçarşı - Cemal Hanoğlu

Parmaklıklar Ardında - Ahmet

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Ercüment Çözer

Keşanlı Ali Destanı - Keşanlı Alİ

İntikam - Rüzgâr Denizci

Benim Adım Gültepe

Bodrum Masalı - Bora

Çukur - Çağatay Erdenet

Aile - Cihan Soykan