Nejat İşler'in bankadan talebi gündem oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in bir bankadan gelen seslendirme teklifini kabul ederken şart koştuğu talep sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:08
Nejat İşler'in bankadan talebi gündem oldu
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Bir bankadan reklam filmi için seslendirme teklifi alan Nejat İşler, para istemediğini, bankanın öğrencilere burs vermesini istedi.

Bankanın bin öğrenci önerisine karşılık, İşler "Koca banka bu kadar mı öğrenciyi okutur?" diyerek sayının beş bine çıkarılmasını istedi.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu'nun yazısına göre banka, oyuncunun isteğini kabul etti.

Sosyal medyada gündem olan bu haber sonrası oyuncuya "Helal olsun" yorumları yağdı.


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