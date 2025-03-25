Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:38

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:42

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam ediyor.

Yurttaşlar sosyal medya hesaplarından eyleme katıldıkları görüntüleri paylaşarak 'Hak, hukuk, adalet' çağrısını yinelerken sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden ses seda yok.



Milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri (diğer bir adıyla influencer) ülke gündeminden bir habermişcesine yaptıkları paylaşımları ya da 'yapmadıkları' paylaşımları sebebiyle kendi takipçileri tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

İktidarın baskı ve kısıtlamalarının en çok hedefi olan alanlardan biri sosyal medya ve internet. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının hemen ardından iktidar bant daraltmaya gitmiş ve X, Instagram ve YouTube gibi platformlara erişim neredeyse 3 gün boyunca kısıtlanmıştı.



Kendi mesleklerine dahi bu kadar büyük bir baskı varken, ellerinde milyonlara seslenebilme gücü varken soruyoruz:



Nerede bu fenomenler?



HATIRLATMAKTA FAYDA VAR



Türkçeye 'fenomen' olarak çevrilmiş sosyal medya ünlüleri ve içerik üreticileri için kullanılan 'influencer' kelimesi "etki eden, etkileyen" anlamına geliyor.



BOYKOT LİSTESİNE FENOMENLERİ EKLEDİLER



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ardından boykot çağrısı yaptı. EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya gibi çok sayıda şirket ve markanın yer aldığı boykot listesi yurttaşlar ile paylaşıldı.



Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları eylemlere destek vermeyen, halkın sesi olmayan fenomenleri engelleyeceklerini belirterek kendi boykot listelerini oluşturdu.



EDİTÖRÜN NOTU: Eylemlerin ilk gününden beri yeri geldiğinde sokaklara inerek öğrencilere yardım eden, biber gazı yiyen, milyonlara seslenme gücünü kullanan sosyal medya içerik üreticilerini tenzih ediyoruz.