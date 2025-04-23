Neşe Karaböcek'ten Gülden Karaböcek itirafı: 'Affetmedim'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:35

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:35

Türk müziğinin usta isimlerinden Neşe Karaböcek, uzun yıllardır kardeşi Gülden Karaböcek ile yaşadığı küslüğün perde arkasını “İşte Benim Masalım” adlı kitabında anlattı. Kitabının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaböcek, yıllardır konuşulan olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KIZ KARDEŞİYLE YAŞADIĞI ACIYI KİTABINDA ANLATTI

1964 yılında yapımcı Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, o dönem henüz 18 yaşından küçük olan kız kardeşi Gülden Karaböcek’in şarkıcı olmasına karşı çıkıyordu. Ancak Gülden Karaböcek sahneye adım atarak ün kazandı. Bu sırada ortaya çıkan olay ise iki kardeşin arasını tamamen açtı.

Neşe Karaböcek, ilk eşinin, öz kardeşi Gülden Karaböcek’le ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu ihanetle dünyasının başına yıkıldığını söyledi. Karaböcek, ihaneti öğrendikten sonra hemen boşanma davası açtığını ve oğlunun velayetini istediğini belirtti.

"AFFETMEDİM"

Kitabında yaşadığı acıyı “Dünyam başıma yıkıldı” sözleriyle anlatan Karaböcek, basın toplantısında gelen “Kız kardeşiniz mi?” sorusuna da “Yok, affetmedim” şeklinde yanıt verdi.

Karaböcek, kitabında bu olaya yer verdiğini ancak çocukları ve torunları nedeniyle ayrıntılara çok fazla girmediğini belirtti.

“KAPIYI AÇSAYDIM, GÜLDEN ORTADA KALACAKTI”

Sanatçı, kitabında yer alan şu sözlerle olayın duygusal etkisini gözler önüne serdi:

“İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kiminle mi? Kız kardeşim Gülden’le. Evliyken evimizde, yüzüme baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Kapıyı açsaydım, barışsaydım, Gülden ortada kalacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak... Vicdana bakın.”

İKİ KARDEŞTEN BİRER OĞUL

Neşe Karaböcek’in eski eşi Atilla Alpsakarya’dan Alper, Gülden Karaböcek’in ise yine aynı kişiden Alpay adında bir oğlu bulunuyor.

İki kardeşin yıllardır süren küslüğü hâlâ sona ermiş değil.

Neşe Karaböcek, kitabının ileride bir filme dönüştürülmesini de istediğini açıkladı.