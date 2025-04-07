Neşe Karaböcek kitap yazdı: Kardeşi Gülden Karaböcek ile küslüğünü de anlattı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:34

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:34

Türk müziğinin duayen isimlerinden olan ses sanatçısı ve oyuncu Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı bir anı kitabı hazırladı. 70 yıldır sahnelerde olan usta sanatçı, "İşte Benim Masalım" adlı kitabında çocukluk yıllarından başlayarak, 3 yaşında başlayan müzik kariyerini, şöhretin kapılarını nasıl araladığını, sahne başarılarını ve hayatının en büyük trajedilerinden biri olan oğlu Hasan’ın vefatını samimiyetle kaleme aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Neşe Karaböcek, "İşte Benim Masalım" kitabında bugüne kadar hiç paylaşmadığı birçok özel konuya yer verdi.

Kitap, sadece Karaböcek’in sanat yaşamına dair bilgiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda özel hayatında yaşadığı derin acıları ve kırgınlıkları da gözler önüne seriyor.

KARDEŞİ ESKİ EŞİYLE EVLENMİŞTİ

Kitapta dikkat çeken konulardan biri de, Neşe Karaböcek’i, kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek ile birbirine düşman eden "enişte" olayı.

1964 yılında plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek’in bu evliliği, 1974’te sona ermişti.

Ancak boşanmanın hemen ardından Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek ile nikah masasına oturdu.

Bu evlilik, Neşe Karaböcek’in kardeşiyle arasındaki ilişkiyi tamamen koparmasına neden oldu. Aralarında 50 yılı aşkın bir süredir süren kavgayı Neşe Karaböcek, kitabında tüm detaylarıyla anlattı. Kardeşiyle yaşadığı bu acı dolu dönemi ve bu olayın hayatındaki yansımasını, kitabında samimi bir şekilde paylaşan Karaböcek, okurlarına kendi hayatındaki en derin duyguları ve kırgınlıkları anlatıyor.