Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yeni filmi Tam Bir Centilmen'in fragmanını yayımladı
Netflix, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, merakla beklenen filmi Tam Bir Centilmen’in resmi fragmanını, filmden yeni görsellerle birlikte paylaştı.
Çağatay Ulusoy’a, yetenekli oyuncu Ebru Şahin’in eşlik ettiği filmin kadrosunda, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi güçlü isimler de yer alıyor.
Saygın, dışarıdan bakıldığında lüks ve parıltılı bir dünyada kendisine yer edinmiş bir adamken aslında göz alıcı dış görünüşünün ardında derin bir yalnızlıkla mücadele ediyor. Mutluluğun peşinde sürdürdüğü arayışı etkileyici bir dille anlatan Tam Bir Centilmen’in yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin senaryosunu ise Deniz Madanoğlu kaleme aldı.
Aşkı, sevgiyi ve mutluluğu sorgulayan baştan çıkarıcı bir adamın iç dünyasında yaşadığı boşluğu ve duygusal anlamda tatmin olabilmek için sergilediği arayışı çarpıcı şekilde gözler önüne seren Tam Bir Centilmen, 26 Eylül’de Netflix’te izleyicilerle buluşacak.
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