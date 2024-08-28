10 yıl önce tartışma yaratmıştı... O film, Netflix'e geliyor!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:49

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:49

Aloha, orduda silah uzmanı olarak çalışan Brian Gilcrest adındaki görevlinin, yeni geliştirilen casus uydu sistemini denetlemek üzere Hawaii'deki askeri üsse gönderilmesini ve burada hayatının aşkıyla karşılaşmasını konu alıyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Alec Baldwin, Bill Murray ve John Krasinski yer alıyordu.

Aloha yaklaşık 10 yıl önce gösterime girdiğinde, eleştirmenlerin çoğunlukla negatif yorumlarıyla karşılaşmış ve tartışma yaratmıştı.

Bir haftadan kısa bir süre içinde Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanan tartışmalı filmin, 1 Eylül'de yayın devinde gösterime girmesi planlanıyor.

Aloha gösterime girdiği dönemde tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışma, esas olarak oyuncu seçiminden kaynaklanıyordu.

Filmde iki Oscar ödüllü Emma Stone, yarı Çinli yarı Hawaiili bir karakter olan Allison Ng rolünde. Bu rol için beyaz bir aktrisin seçilmesi hoş karşılanmamış ve whitewashing (beyazlaştırma) suçlamalarını gündeme getirmişti.

100 ÜZERİNDEN 20 PUAN

Filmin kendisi de sinema yazarlarının gönlünü çalmakta başarısız olmuş ve olumsuz eleştirilerle karşılanmıştı. Aloha, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da sadece 20 puan alabilmişti.

Aloha'yı gösterime girmesinden yaklaşık 10 yıl sonra seyretmek, izleyicilere bu tartışmaların kaynağını keşfetme ve filmin aldığı tepkileri hak edip etmediğine karar verme şansı verecek.

Öte yandan 37 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında sadece 26,3 milyon dolar kazanabilen Aloha'nın, Netflix Türkiye'de yayına girmesi beklenmiyor.