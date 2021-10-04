Netflix, en pahalı anlaşmasını duyurdu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 09:51

Netflix, bu zamana kadar imzaladığı en pahalı anlaşmayı duyurdu. Platform Roald Dahl Öykü Şirketi'nin telif haklarını 686 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Web Tekno'nun haberine göre, Netflix yakın bir zamanda küresel varlık yönetim şirketi Aviva Investors ile uzun vadeli bir kira sözleşmesi imzaladı. Platform, sözleşmenin bir parçası olarak da İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan dev film stüdyosu Longcross Studios'u devraldı.

Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık'ın yeni nesil yaratıcılarını geliştirmek ve desteklemek için Grow Creative UK adlı 1,6 milyon dolarlık yeni bir eğitim programını duyuran Netflix'ten yapılan son açıklamayla, Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı anlaşması imzalandı.

'686 MİLYON DOLAR'

Netflix, 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası', 'Matilda', 'Dev Şeftali' ve daha birçok kitabın yazarı Roald Dahl'ın tüm lisans haklarına sahip olan Roald Dahl Story Company adlı öykü şirketinin telif haklarını 686 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Küresel eğlence şirketi Roald Dahl Story Company, Roald Dahl'ın, karakterlerinin ve hikâyelerinin haklarını ve bunların yayıncılık, televizyon, film, tiyatro, ürünler ve daha pek çok alanda kullanımını yönetiyor.

Netflix ayrıca yeni uyarlanan bir dizinin yapım aşamasında olduğunu da duyurdu. Platform, yeni anlaşma üzerine yayınlanan basın bülteninde, "Bu zamansız hikâyeleri yeni formatlarda daha fazla izleyiciye sunarken, benzersiz ruhlarını ve evrensel sürpriz ve nezaket temalarını sürdürmeye ve karışıma biraz taze sihir serpmeye kararlıyız" şeklinde bir açıklama yaptı.