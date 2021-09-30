Netflix, Edis’in hayatını anlatan 'Starlight' belgeselinin fragmanını yayınladı

30 Eylül 2021 Perşembe, 11:05

Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen "Starlight" isimli belgeseli, 30 Eylül'de yayınlanacak. Türk pop müzik sanatçısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan belgeselin fragmanı sosyal medyada dikkat çekti.

ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE KONSERLERİ GÖSTERİLECEK

Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmaya imkan sağlayacak. Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğini anlatan Starlight'ta ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler yer alacak.

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan ve Starlight'ın 30 Eylül'de yayınlanacağını söyleyen platform, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..."