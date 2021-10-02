Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' davalık oldu
Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye'de de en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game, platform ile Güney Kore firması arasındaki kriz nedeniyle yeniden mahkemeye taşıdı. İnternet hizmet sağlayıcısı SK Broadband internet trafiğinin arttığını ama Netflix'in ağ kullanımı için hiç para ödemediğini söylerken; Netflix ise para ödemesi gerektiğini düşünmüyor.
Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, tüm
dünyada en çok izlenenler arasına adını yazdıran Squid Game isimki dizi
yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını
karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. Veriler, saniyede işlem gören
verilerin eylülün ikinci yarısında 1.2 trilyon bite ulaştığını gösteriyor.
2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong
Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği
sağlamak için SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın
şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla
orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı.
SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini
artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor ancak ne
YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor.
Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda
ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran
ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.
Sputnik'in aktardığına göre geçen yıl Netflix konuyu SK
Broadband'e kalmadan kendisi mahkemeye taşımış, firmaya ağ kullanımı için para
ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istemişti. Mahkeme kayıtlarına göre
Netflix 'görevi içerik üretmek ve izleyiciyi bu içeriğe erişilebilir kılmaktan'
ibaret olduğu için borçlu olduğunu düşünmüyor.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise haziranda, SK Broadband'in
belli bir meblağ karşılığında hizmet sunduğunu, dolayısıyla Netflix'in aldığı
bu hizmetin karşılığını vermesinin 'makul' olduğuna hükmetti. Yine resmi
belgeler, Netflix'in sırf 2020'deki ağ kullanımı için firmaya 27.2 milyar won,
yani 22.9 milyon dolar borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Netflix ise bu kararı
temyize götürme kararı aldı.
Güney Kore'de 16 bin istihdam yaratan Netflix'in 770 milyar won'luk yatırımlarla ülkeye ekonomik getirisi de yaklaşık 5.6 trilyon won.
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