Netflix'ten 55 milyon dolar aldı, tek bir bölüm bile teslim etmedi: Dolandırıcı yönetmene hapis cezası

Sinema dünyası, dijital yayın platformu Netflix ile ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch arasındaki milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasının kararıyla çalkalanıyor. 2013 yapımı "47 Ronin" filmiyle tanınan Rinsch, bilimkurgu dizisi projesi için ayrılan bütçeyi şahsi amaçları doğrultusunda kullanmaktan suçlu bulundu. Normal şartlarda federal yasalara göre 90 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan yönetmen için mahkeme, hafifletici nedenleri gözeterek cezayı indirme yoluna gitti.

New York Federal Mahkemesi Yargıcı Jed S. Rakoff, hapis cezasının yanı sıra Rinsch'in tahliyesinin ardından üç yıl boyunca adli kontrol altında tutulmasına, 11 milyon dolar tazminat ödemesine ve 700 dolar para cezasına hükmetti. Karar açıklanmadan önce söz alan Rinsch, işlediği suçlar nedeniyle mahkemeden özür dileyerek sorumluluğu kabul ettiğini belirtti. ABD Savcılığı ise verilen bu cezanın nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı caydırıcı bir mesaj taşıdığını ifade etti.

DİZİ BÜTÇESİNİ ŞAHSİ HESABINA AKTARDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Netflix, Rinsch'e başlangıçta "White Horse" adı verilen ancak hiçbir zaman tamamlanmayan bilimkurgu dizisi için yaklaşık 55 milyon dolar ödedi. Bu tutarın 11 milyon dolarlık kısmı, yönetmen tarafından yapımı tamamlamak gerekçesiyle ek bütçe olarak talep edildi.

Soruşturma verileri, Rinsch'in bu parayı yapım harcamaları yerine kişisel hesabına aktararak riskli yatırımlara yönlendirdiğini ve birkaç ay içinde fonların yarısını kaybettiğini ortaya koydu. Yönetmenin, kalan fonları ise kripto para birimlerine yatırdığı; bu parayla Rolls-Royce ve Ferrari marka lüks araçlar, yüz binlerce dolarlık lüks yataklar ve tasarım kıyafetler satın aldığı belirlendi.

"DENGESİZ DAVRANIŞLAR SERGİLİYORDU"

New York'ta bir hafta süren dava boyunca tanık olarak dinlenen Netflix yöneticileri, proje için yalnızca tek bir sezon üzerinde anlaştıklarını ancak Rinsch'in bunu hiçbir zaman teslim etmediğini kaydetti. Ceza davası sanıkları için nadir görülen bir adımla kürsüye çıkan Rinsch ise yaşananların bir "yanlış anlaşılma" olduğunu savundu. Yönetmen, paranın salgın döneminde prodüksiyonun devamlılığını sağlamak amacıyla kendisine gönderildiğini ileri sürdü.

New York Times'ın yayımladığı habere göre, Rinsch'in yakın arkadaşları ve meslektaşları, yönetmenin Netflix ile sözleşme imzaladıktan kısa bir süre sonra dengesiz davranışlar sergilemeye başladığını bildirdi. Çevresindekiler, ünlü yönetmenin yıldırım düşmelerini ve volkanik patlamaları önceden tahmin edebileceğini öne sürdüğünü ve COVID-19'un gizli bir aktarım mekanizmasını bildiğini iddia ettiğini aktardı.



Kaynak: BBC