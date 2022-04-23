Netflix Türkiye mayıs ayı programı belli oldu
Netflix'in merakla beklenen mayıs ayı takvimi açıklandı. Mayıs ayında merakla beklenen Erşan Kuneri'nin de yer aldığı görüldü.
Netflix'in merakla beklenen mayıs ayı takvimi açıklandı. Mayıs ayında merakla beklenen Erşan Kuneri'nin de yer aldığı görüldü.
İşte Netflix'in mayıs ayı takvimi...
OCTONAUTLAR: KARA OPERASYONU: (2. SEZON)
2 Mayıs
Dünyayı dolaşan Kaptan Barnacles, Kwazii ve diğer üyeler, yeni ortamlar keşfedip daha fazla canlıyı koruma altına alır.
NEFESİNİ TUT: BUZ DALIŞI
3 Mayıs
Belgeselde, buz altında tek nefeste katettiği mesafeyle dünya rekorunu kırmaya çalışan serbest dalgıç Johanna Nordblad'ın hikâyesine anlatılıyor.
ERİME: NÜKLEER FELAKETİN EŞİĞİ
4 Mayıs
Pensilvanya'nın Three Mile Adası'nda bulunan nükleer santralindeki kazanın tanıkları; olay öncesi ve sonrası yaşananları ve kazanın etkilerini mercek altına alıyor.
CLARK
5 Mayıs
Bill Skarsgård'ın başrolünde yer aldığı dizi, Stokholm sendromu teriminin doğmasına yol açan sıra dışı suçlu Clark Olofsson'un öyküsünü konu ediniyor.
THE PENTAVERATE
5 Mayıs
Yüzyıllar boyu dünyadaki olaylara yön veren gizli bir topluluk, bir tehditle yüz yüze gelir. Bir muhabir, onları ve dünyayı kurtarabilecek mi?
MARMADUKE
6 Mayıs
Kocaman bir yüreğe sahip olan ama başı bir türlü dertten kurtulmayan Marmaduke, köpek şovu dünyasında öne çıkmak için çalışır.
ZORAKİ İKİLİ
6 Mayıs
On yıl sonra tekrar bir araya gelmek zorunda kalan iki uyumsuz polis, bir Fransız kasabasında işlenen cinayeti araştırır.
WORKİN' MOMS (6. SEZON)
10 Mayıs
İş-hayat dengesi de neymiş? Kate, Anne, Jenny, Sloane ve Val; hem ofiste hem de evde büyük sorunlarla uğraşırken hep fazla mesai yapıyor.
ERŞAN KUNERİ
13 Mayıs
Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.
GÜNEŞİN KARANLIĞINDA
13 Mayıs
Michael Connelly'nin çok satan roman serisinden uyarlanan dizide, gelenek karşıtı bir idealist, hukuk bürosunu Lincoln marka arabasının arka koltuğunda işletir.
LİSEYE DÖNÜŞ
13 Mayıs
Bir amigo gösterisinde yaşanan kaza sonucu 20 yıllık komaya giren bir kadın, gözlerini 37 yaşında açar ve lise mezuniyet balosunun kraliçesi olma hayalini gerçekleştirmek ister.
KARANLIK KIZ
17 Mayıs
Bir kadının sakin deniz tatili, yakınlardaki bir villada kalan genç bir anneye olan saplantısı yüzünden eski hatıraları canlandığında rahatsız edici bir hal alır.
WHO KİLLED SARA? (3. SEZON)
18 Mayıs
Dizinin son sezonunda düşmanlar müttefik hâline gelir ve gerçek nihayet ortaya çıkarken Álex, Sara'ya ne olduğunu bulmayı kafasına koyar.
ADAM CONOVER İLE SİYASETİN KİRLİ YÜZÜ
19 Mayıs
Adam Conover ise 'devlet'in zaferlerini, yenilgilerini ve onu nasıl değiştirebileceğimizi sorguluyor.
PATRON BEBEK: BEŞİĞE DÖNÜŞ
19 Mayıs
Patron Bebek 2: Aile Şirketi kaldığı yerden devam ederken, Ted Templeton Jr. yeniden Patron Bebek'e dönüşmek için Tina'nın sihirli mamasını kullanır.
LOVE, DEATH & ROBOTS (3. SEZON)
20 Mayıs
Tim Miller ve David Fincher'ın Emmy ödüllü animasyon antolojisinin üçüncü sezonu, tekinsiz dünyaları, şiddet dolu hazları ve sapkın dürtüleri ekrana taşıyor.
YOLUN AÇIK OLSUN
23 Mayıs
Omuz omuza çarpışan iki asker. Bir düğün ve bir cenaze. Bu yol öyküsünün başkahramanları gazi Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ve kafesteki bir keklik.
MİNCEMEAT OPERASYONU
26 Mayıs
Gerçek bir öyküden uyarlanan "Mincemeat Operasyonu", iki İngiliz istihbaratçının Nazileri kandırmak ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmek için yaptığı sıra dışı planı konu alıyor.
MY LİTTLE PONY: BİR İZ BIRAK
26 Mayıs
Kristallerin gücünün azaldığını fark eden Zipp, bu durumun nedenini anlamak için bir göreve çıkar.
STRANGER THİNGS (4. SEZON - 1. KISIM)
27 Mayıs
Bahar tatili sırasında Hawkins'e geri dönen karanlık; yeni korkuları, rahatsız edici hatıraları ve savaş tehlikesini beraberinde getirir.
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