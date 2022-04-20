Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber
Yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez abone kaybı yaşayan Netflix, yavaşlayan büyümesini hızlandırmak için gözünü şifre paylaşan 100 milyon kişiye çevirdi. İlk çeyrek kazancını açıklayan Netflix, yatırımcılara gönderdiği e-postada şifre paylaşımına kısıtlama getireceğini açıkladı. Yazıda, şifre paylaşan abonelere farklı haneler için 'ek ödeme yapma tercihi' sunulduğu belirtildi.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, geçen aylarda ücretli hesap paylaşımı özelliğini test etmeye başladı. Şirketin yatırımcılara gönderdiği e-postada, hesap paylaşım özelliğinin Netflix gelirlerini artıracağına dair açıklama bulunuyor.
ShiftDelete'in haberine göre; 2022’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin abone kaybeden Netflix, mevcut kullanıcılarından daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Bir sonraki mali çeyrekte 2 milyon abone kaybı ön gören şirket, kazancını artırmak için çalışmalara başladı.
HESAP PAYLAŞIMINI ÜCRETLİ HALE GETİRME KONUSUNDA KARARLILAR
İlk çeyrek kazancını açıklayan Netflix, yatırımcılara gönderdiği e-postada şifre paylaşımına kısıtlama getireceğini açıkladı.
Karlılığı artırmayı hedeflediğinin altını çizen şirket, “Hizmetimizdeki iyileştirmeler ve aynı hesabı birden fazla kullananlar için gelir modeli üzerinde çalışıyoruz. Etkin para kazanma yolları için çalışma yürütürken işletme marjımızı yüzde 20’de tutacağız” ifadelerine yer verdi.
100 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ PAYLAŞIYOR
Şirket, birden fazla kişinin kullandığı hesapların ekstra kazanç konusunda önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca firma, 100 milyondan fazla hesabın şifre paylaşımıyla birden fazla hanede kullanıldığını açıkladı.
Hesap paylaşımını ücretli hale getirme girişiminin orta vadeli fırsat olduğunu açıklayan Netflix, “Şifre paylaşımından para kazanma konusunda kararlıyız. Bu özelliğin üyelik artışından daha önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
ÖZELLİKLER GELECEK YIL KULLANIMDA OLACAK
Netflix CFO’su Spence Newman, yatırımcılara abone büyümesinin yılın ikinci yarısında yeniden başlaması gerektiğine dair güvence verdi. Gelirlerini artırma konusunda ciddi adımlar atan şirket, reklamlı abonelik seçeneği için de çalışmalara başladığını açıkladı. Yeni özelliklerin gelecek yıl kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.
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