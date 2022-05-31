Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu
Çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye’nin haziran ayı içerikleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak, 'abone kaybı' ile gündemde olan Netflix'in, haziran ayı filmleri ve dizileri de belli oldu.
ShiftDelete'in haberine göre; platform, haziranda abonelerinin beğenisine sunacağı içerikleri resmen açıkladı. Buna göre 3 Haziran‘da platforma kadrosunda Birce Akalay, İrem Sak ve Miray Daner gibi oyuncuların bulunduğu Kuş Uçuşu dizisi eklenecek.
20 Haziran’da Boran Kuzum ve Pınar Deniz gibi isimlerle dikkat çeken yerli film Aşkın Kıyameti abonelerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 2 Haziran‘da Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sorensen ve Lucas Lynggaard Tonnesen gibi isimleri bünyesinde barındıran Borgen: Power and Glory ekranlara gelecek.
Tarihler 8 Haziran’ı gösterdiğinde Adam Sandler’ın başrolünde olduğu Komedi/Dram filmi Hustle yayına girecek. 10 Haziran’da ise merakla beklenen Peaky Blinders, altıncı yani final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak.
LOPEZ BELGESELİ GELİYOR
14 Haziran’da Jennifer Lopez’in Jennifer Lopez: Halftime adlı belgeseli Netflix’e geliyor. 16 Haziran’da Love and Anarchy ikinci sezonuyla, bir gün sonra da Spiderhead yayına giriyor.
Üçüncü sezonu heyecanla beklenen The Umbrella Academy 22 Haziran’da yayınlanacak. La Casa de Papel: Kore ise tam iki gün sonra platforma gelecek. Aynı gün Torontolu Adam ve ikinci sezonuyla Angry Birds: Yaz Çılgınlığı yayına girecek.
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