Netflix'ten Friends hayranlarına kötü haber

31 Mayıs 2022 Salı, 12:03

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix'ten, kullanıcılarının çoğunu üzecek bir haber geldi. Tüm zamanların en sevilen sit-com dizilerinden Friends, 1 Nisan 2021 tarihinde Netflix Türkiye’ye eklenmişti. Son olarak, Friends’in Netflix’ten kalkacağı duyuruldu.

NETFLIX, FRIENDS DİZİSİNİ HANGİ PLATFORMA KAPTIRDI?

ShiftDelete'in haberine göre; Netflix Türkiye abonelerine “Yakında Netflix’e veda edecek dizi ve filmler” başlıklı bir bildirim göndermeye başladı. Friends dizisini kütüphaneden çıkaracağını duyurdu. Ancak platform, dizinin ne zaman yayından kaldıracağını açıklamadı.

Netflix, Friends’i 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlayabiliyordu. Ancak Warner Bros. Discovery’nin abonelik tabanlı dijital yayın platformu HBO Max’in Mayıs 2020’de hayata geçmesiyle kaldırmak zorunda kaldı. Dizi şu anda ABD’de HBO Max’te izlenebiliyor.

Türkiye'de ise BluTV’de ulaşılabilir durumdayken; önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak HBO Max Türkiye’de de yayınlanması bekleniyor.

WarnerMedia, Ekim 2021’de yaptığı açıklamayla platformu, Avrupa’ya genişleme stratejisi kapsamında Türkiye’ye getireceğini duyurmuştu. Yayın tarihini ise henüz açıklamadı.

TOP 10'A GİRMİŞTİ

1994’te yayınlanmaya başlayıp 2004’e kadar 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde devam eden komedi dizisi, Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor.

Warner Bros. Television’a bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions yapımı olan ve David Crane ile Marta Kaufmann ikilisinin tasarladığı dizi, başrol kadrosunda Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Langford Perry ve David Schwimmer’i ağırlıyor.

Kaliforniya'daki Warner Bros stüdyolarında çekilen Friends dizisinin tüm sezonları ABD’de reyting sıralamasında ilk 10’a girerken; 6 Mayıs 2004’te yayınlanan son bölümü 52,5 milyon izleyiciyle televizyon tarihinin en çok izlenen final bölümlerinden biri oldu. Ayrıca Netflix’te de Top 10’a girmeyi başarmıştı.

FRIENDS’E EK OLARAK İKİ FİLM DAHA KALKIYOR

Netflix Türkiye sadece Friends dizisini kaldırmıyor. 31 Mayıs’tan itibaren, Sherry Lansing tarafından yaratılan Ahlaksız Teklif ile Christopher Nolan imzalı Yıldızlar Arası filmleri artık platformda izlenemeyecek.