Netflix Türkiye'nin Kasım programı belli oldu

26 Ekim 2021 Salı, 00:00

Son dönemde özellikle Squid Game'le büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran dijital yayın platformu Netflix’in Kasım 2021 programı açıklandı. Kütüphanesine yeni içerikler ekleyen platform, önceki aylarda olduğu gibi Kasım ayında da kullanıcılarını yeni dizi ve filmlerle buluşturacak. Netflix'in gelecek ayki programında yerli ve yabancı birçok yapım yer alıyor.

Netflix'in Kasım ayı içerikleri ve yayın tarihleri şu şekilde:

Claus Ailesi (The Claus Family)

Yayın tarihi: 1 Kasım

Noel kutlamalarını sevmeyen Jules, büyükbabası beklenmedik biçimde hastalanınca ailesinin büyülü geleneğini öğrenir ve ironik biçimde Noel’i kurtarabilecek tek kişinin kendisi olduğunu fark eder.

Amerika’nın Nazileri Sorguladığı Gizli Kamp (Camp Confidential: America’s Secret Nazis)

Yayın tarihi: 2 Kasım

İsrail yapımı belgesel ABD’de Yahudi askerlerin Nazi savaş esirlerini sorguladığı gizli bir askeri kampta yaşananları anlatıyor.

Dolandırıcılığın Efendileri (Lords of Scam)

Yayın tarihi: 3 Kasım

Fransız yapımı suç belgeseli Avrupa Birliği’nin (AB) karbon kotası sisteminde dolandırıcılık yaparak milyonlar kazandıktan sonra birbirine düşen dolandırıcıların yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.

The Harder They Fall

Yayın tari: 3 Kasım

Idris Elba, Zazie Beetz, Jonathan Majors gibi isimlerin yer aldığı film kanun kaçağı Nat Love’ın azılı düşmanı Rufus Buck’ı alt etmek için verdiği mücadeleyi işliyor.

Amina

Yayın tarihi: 4 Kasım

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Nijerya yapımı film 16. yüzyılda Zazzau bölgesinde yaşayan Amina’nın hayatını konu alıyor.

Bir Polis Filmi (A Cop Movie)

Yayın tarihi: 5 Kasım

Meksika yapımı film iki polis memurunun deneyimleri üzerinden Meksika polis teşkilatındaki yozlaşmayı inceliyor.

Glória 1. Sezon

Yayın tarihi: 5 Kasım

Portekiz dizisi 1960’ların sonunda Soğuk Savaş sırasında pek çok sır saklayan bir radyoda çalışan imtiyazlı bir mühendisi konu alıyor.

Love Hard

Yayın tarihi: 5 Kasım

Romantik komedi türündeki film flört uygulamaları etrafında şekillenen bir hikayeyi anlatıyor ve başrollerde Nina Dobrev’le Darren Barnet’i ekranlara getiriyor.

Aşk Benim Soyadım (Meenakshi Sundareshwar)

Yayın tarihi: 5 Kasım

Hindistan yapımı romantik komedi, iş nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kalan yeni evli bir çifti anlatıyor.

Kulüp 1. Sezon

Yayın tarihi: 5 Kasım

Gökçe Bahadır, Asude Kelebek, Barış Arduç gibi oyuncuların yer aldığı ve uzun süredir beklenen Türk yapımı dizi 1950’lerin kozmopolit İstanbul’unda geçiyor.

Biz Büyüyemedik (We Couldn’t Become Adults)

Yayın tarihi: 5 Kasım

Japonya yapımı film 40’lı yaşlarındaki bir adamın geçmiş ilişkilerini değerlendirken yitip giden umutları üzerine düşünmesini konu alıyor.

Sıfırdan Zirveye (Zero to Hero)

Yayın tarihi: 5 Kasım

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film rekortmen paralimpik sporcu So Wa-wai ve annesini anlatıyor.

Arcane 1. Sezon

Yayın tarihi: 7 Kasım

Oyun dünyasında geçen animasyon dizi Arcane izleyicilere yepyeni bir deneyim sunuyor.

Swap Show: Dash for Cash 1. Sezon

Yayın tarihi: 9 Kasım

Netflix’in yeni reality show’u ABD’deki popüler radyo programı Swap Shop’a dayanıyor.

Hayvanların Sırları (Animal) 1. Sezon

Yayın tarihi: 10 Kasım

Hiç görülmemiş görüntülere yer veren doğa belgeselini Bryan Cranston, Rahida Jones, Rebel Wilson gibi isimler seslendiriyor.

Siyah Beyaz (Passing)

Yayın tarihi: 10 Kasım

1920’lerin New York’unda beyaz olarak kabul edilen eski bir çocukluk arkadaşıyla yolları kesişen siyahi bir kadının dünyası altüst olur.

7 Tutsak (7 Prisoners)

Yayın tarihi: 11 Kasım

Brezilya yapımı film insan kaçakçılığının kıskacından kurtulmaya çalışan bir genci anlatıyor.

Aşkta Yalan Yok (Amor Con Fianza) 1. Sezon

Yayın tarihi: 11 Kasım

Yalanın bedelinin çok ağır olduğu, güveninse para kazandırdığı reality show’da 6 çift ekranlara gelecek.

Red Notice

Yayın tarihi: 12 Kasım

Aksiyon ve macera türündeki merakla beklenen filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot başrolleri paylaşıyor.

Yalanlar (Lies and Deceit)

Yayın tarihi: 15 Kasım

İspanyol dizisi kendisine tecavüz ettiğini iddia eden bir cerraha karşı adalet arayan bir edebiyat öğretmenini anlatıyor.

Christmas Flow 1. Sezon

Yayın tarihi: 17 Kasım

Fransa yapımı romantik dizide bir hiphop yıldızıyla azimli bir gazeteci birbirlerine aşık olur. İkilisinin arasındaki farklarsa dizinin gerilim noktasını oluşturuyor.

İşaretli Yerden Kesin (Tear Along the Dotted Line) 1. Sezon

Yayın tarihi: 17 Kasım

Arkadaşlarıyla şehir dışına çıkan Romalı bir çizgi roman sanatçısı vicdanını temsil eden armadilloyla hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar.

Beni Çok Sev

Yayın tarihi: 19 Kasım

Türkiye yapımı olan drama türündeki filmde Sarp Akkaya, Ercan Kesal ve Songül Öden gibi oyuncular yer alıyor.

Super Crooks

Yayın tarihi: 25 Kasım

Anime uyarlaması dizi, dolandırıcı Johnny Bolt’un son bir soygun için yeni bir ekibi bir araya getirmesini anlatıyor.