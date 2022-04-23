Netflix uzun zamandır beklenen projeyi iptal etti

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:03

Pandemi döneminde önemli bir yükseliş yaşayan Netflix, birkaç gün önce son 10 yılda ilk kez abone kaybı yaşadığını açıkladı. Son çeyrekte 200 binden fazla abone kaybı yaşayan şirket, birkaç projeyi frenlemeye karar verdi.

Bir rapora göre akış devi, geliştirme aşamasında olduğu birçok şovunu iptal etti. Özellikle Şirketin animasyon departmanı, yılın başından bu yana sorunlardan en çok etkilenen bölümü oldu.

ShiftDelete'in haberine göre; son olarak Netflix’in bir popüler dizisi daha hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor.

NETFLIX, WILL SMITH’İN BAŞROLÜNDE YER ALDIĞI BRIGHT 2’Yİ İPTAL ETTİ

Yayın devi Netflix, abone sayısını yükseltmek isterken, 2022’nin ilk çeyreğinde önemli bir düşüş yaşadı. 200 binden fazla abone kaybı yaşayan şirket, haziran 2022’den önce ödeme yapan 2 milyon müşterisini daha kaybedeceğini düşünüyor.

Netflix, abone kaybı yaşaması ve hisselerinin değerinin düşmesinin ardından finansal istikrarsızlıkla mücadele etmek için harekete geçti. Bu da geliştirme aşamasında olan birden fazla projenin iptal edilmesi anlamına geliyor.

Bir rapora göre, Netflix’in Orijinal Animasyon için Yaratıcı Liderlik ve Geliştirme Direktörü Phil Rynda, birkaç çalışanıyla birlikte işten çıkarıldı.

Platform, öncelikle eleştirmenler tarafından beğenilen Jeff Smith‘in çizgi romanı Bone‘un uzun zamandır beklenen uyarlamasını iptal etti. Bu projelere Roald Dahl’ın ‘The Twist‘ filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust’un ‘Toil and Trouble‘ filmi de eklendi.

Tüm bunların yanı sıra Will Smith‘in başrolde olduğu filmin devamı olan Bright 2‘nin ve birçok filmin de iptal edildiği iddia ediliyor.

Ne kadar Netflix dizisinin ve filminin iptal edildiği ya da edileceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, şirketin Stranger Things, The Witcher ve Squid Game gibi en önemli hitleri güvende. Netflix CEO’su Reed Hastings yaptığı açıklama ise, ‘herkesin en sevdiği diziye ev sahipliği yapmak’ yerine ‘izleyicilerin görmek istediklerini yapmak’ istediğini gösteriyor.