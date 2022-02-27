Netflix yapımı Lupin dizisinin çekiminde hırsızlık
Fransız roman karakteri ‘Arsen Lüpen’den esinlenen ve Assane Diop karakterin hikayelerini anlatan ‘Lupin’ dizisinin çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncularının, yüzleri maskeli kimliği belirsiz bir grup tarafından gündüz vakti soyulduğu ortaya çıktı.
Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenerek hırsızlık yapan bir Assane Diop karakterini anlatan Lupin dizisinin çekim ekibi Fransa’da soyuldu.
Netflix yapımı dizide ‘kibar hırsız’ Assane Diop’un varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için giriştiği plan anlatılıyor.
Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Lupin’in 3’üncü sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.
300 BİN EURO DEĞERİNDE
Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.
Soygunda yaklaşık 300 bin Euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.
Dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- BDDK'den kur korumalı mevduata sansür
- Sınır noktalarındaki insanlar neler yaşıyor?
- Dünya Bankası’ndan korkutan Türkiye analizi
- Bir hamle de Almanya'dan geldi
- Netflix dizinin çekimlerinde hırsızlık
- A Haber apar topar yayından aldı!
- 3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Covid-19 geçirenler dikkat!
- 'Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi'
- Baharın habercisi cemre suya düştü