Netflix yapımı Lupin dizisinin çekiminde hırsızlık

27 Şubat 2022 Pazar, 09:55

Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenerek hırsızlık yapan bir Assane Diop karakterini anlatan Lupin dizisinin çekim ekibi Fransa’da soyuldu.



Netflix yapımı dizide ‘kibar hırsız’ Assane Diop’un varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için giriştiği plan anlatılıyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Lupin’in 3’üncü sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

300 BİN EURO DEĞERİNDE

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin Euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.

Dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.