Netflix’e dizinin oyuncusundan ‘Şahmaran’ eleştirisi: 'Bravo, üç kişilik dizi yapmışsınız!'
Şahmaran’da oynayan Mahir Günşıray, Netflix’in Instagram hesabından Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’i ön plana çıkarmasına isyan etti. Mahir Günşıray'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Instagram hesabından paylaşımlar yapan Netflix Türkiye'nin Şahmaran dizisine yönelik paylaşımları sürüyor. Platform dizinin reklamını Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir üzerinden yürütüyor. Bu durum Şahmaran dizisinde rol alan Mahir Günşiray'ı rahatsız etti.
MAHİR GÜNŞİRAY KIZDI
Şahmaran dizisinde rol alan Mahir Günşiray, dizinin tanıtımlarında Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in sürekli olmasından rahatsız oldu.
Şahmaran’da oynayan Mahir Günşıray, “Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Başarılarınız devamını dilerim" diyerek tepkisini gösterdi.
"AKILSIZ TANITIM TAKTİKLERİ..."
Netflix Türkiye hesabına yorum yazarak tepkisini gösteren Günşiray, “Bir film ya da dizi, çekim ekibi dışında oyuncu ekibinin işidir. Çağımızda - özellikle Türkiye'de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor, oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim" dedi.
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