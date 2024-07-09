Netflix'e yeni zam: En düşük Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bu yıl ikinci kez zam aldı. Sene başında yapılan zammın ardından, yeni bir zam dalgası ile abonelik ücretleri yüzde 30 oranında arttı. Peki, En düşük Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki, En düşük Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
NETFLİX NE KADAR OLDU?
Zamlı fiyatlar, platforma yeni abone olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Mevcut aboneler ise 30 gün içerisinde fiyat artışıyla ilgili bilgilendirilecek ve bu sürenin sonunda yeni fiyatlar tüm kullanıcılar için geçerli hale gelecek.
Yüzde 30 oranındaki zam ardından Netflix'te yeni ücretler şu şekilde olacak;
Temel Plan: 119,99 TL › 149.99 TL
Standart Plan: 176,99 TL › 229.99 TL
Özel Plan: 229,99 TL › 299.99 TL
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