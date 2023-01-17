Netflix'in dizi setinde 'drone kazası' iddiası: Oyuncular ölümden döndü!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:50

Popüler dijital dizi ve film platformlarından Netflix'in Tayvan'da çektiği bir dizi setinde iddiaya göre korkunç bir olay yaşandı.

Çekimler sırasında kullanılan bir drone'un, dizinin başrolü Kai Ko'nun yüzünü parçaladığı aktarıldı. Yaşanan olayla ilgili karşılıklı yalanlamalar geldi.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; olayın 27 Aralık'ta gerçekleştiği ancak bugüne kadar saklı tutulduğu iddia ediliyor. Yaşanan olayı ilk kez paylaşan kaynak, Tayvan'ın yerel haber kaynaklarından United Daily News oldu.

İddiaya göre kontrolü kaybedilen bir drone düştü ve çevreye saçılan parçalar Kai Ko'nun elmacık kemiğini parçaladı. Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada Ko'nun yüzüne 30 kadar dikiş atıldığı, yüzünde ciddi yara izleri oluştuğu ifade edildi.

YAPIMCILAR İDDİALARI REDDEDİYOR

Bugüne kadarki en pahalı Tayvan dizisi olarak lanse edilen Agent From Above'un yapımcıları olan mm2 Asia ile Good Films Production tarafından yapılan açıklamalarda, bir kaza olduğu kabul edildi ancak drone'un düştüğü ve çevreye parça saçıldığı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Çekimlere ara verildiğini açıklayan şirketler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtiyorlar. Netflix ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kai Ko, Tayvan'daki en ünlü oyuncular arasında yer alıyor. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada özel yöntemler ile dikiş atıldığı ve ünlü oyuncunun yüzünde hasar kalmayacağı belirtildi. Ancak Ko'nun menajerine göre durum anlatılandan ciddi.