Netflix Türkiye, abonelik fiyatlarına dev zam yaptı! En düşük paket dudak uçuklattı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:41

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı.

Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Daha sonra bu fiyatlara artışa gidildi. Temel plan 37,99 TL, Standart plan 57,99 TL, Özel plan ise 77,99 TL oldu. Firma burada durmamış, 13 Eylül 2022 itibarıyla fiyatlarda ciddi bir artış daha yapmıştı. O zaman Temel plan 45,99 TL, Standart plan 69,99 TL, Özel plan ise tam 93,99 TL ödeme ile elde edilebiliyordu.

TEMEL PLAN 63 LİRA 99 KURUŞA YÜKSELDİ

Bugün tekrar bir artış daha yapıldı. Artık Temel plan için aylık 63,99 TL, Standart plan için aylık 97,99 TL, Özel plan içinse aylık tam 130,99 TL verilmesi gerekiyor.

Bu fiyatlar sonrasında servise erişim çok ciddi oranda zorlaştı.

Zam hakkında firmadan gelen ilk açıklama ise standart bilgilendirme mesajı oldu: “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”