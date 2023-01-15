Avukatı açıkladı: 'Netflix'ten Sedat Peker'e teklif geldi'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 10:45

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Veryansın TV’ye konuk oldu. Barkın, Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiğini açıkladı.

“Netflix’in resmi teklifi vardı" diyen Barkın, teklif gelmesiyle ilgili "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden öte öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.

Öte yandan Peker’e 'suikast girişiminde bulunan bir kişinin BAE’de tutuklu' olduğunu dile getiren Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık. Ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor” ifadelerini kullandı.