Netflix'in ilginç bir açığı ortaya çıktı: Suistimale yol açabilir

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:12

Çevrim içi dizi-film izleme platformu Netflix, Türkiye fiyatları için Mart ayında yaptığı güncelleme ile zam kararı aldığını duyurmuştu. Fiyat artışını “Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz” ifadeleriyle açıklayan ABD’li şirket, yüzde 50’den fazla zamlı yeni abonelik paketlerini hayata geçirmişti.

Zam kararıyla birlikte Temel Plan yani 480P + tek ekran paketi 17.99 TL’den 26.99 TL’ye; Standart Plan yani Full HD 1080P + çift ekran paketi 29.99 TL’den 40.99 TL’ye; 4K Ultra HD + dört ekran desteği sunan Özel Plan ise 41.99 TL’den 54.99 TL’ye yükseldi.

Fakat, ShifDelete'in haberine göre; Netflix’te tek kuruş ücret ödemeden paketler arası geçişi sağlayacak ilginç bir yöntem ortaya çıktı.

PAKET YÜKSELTİLDİĞİNDE FİYAT ARTIŞI HEMEN UYGULANMIYOR

Netflix, üye olurken seçilen planın sonradan değiştirilmesine izin veriyor. Örneğin kullanıcı, hesap açarken 26.99 TL’lik Temel Plan paketini seçip, görüntü kalitesinden memnun kalmadığında; hesap ayarlarına girip Standart veya Özel Plan seçeneklerinden birine hesabını yükseltebiliyor. İşte tuhaflık tam da bu noktada başlıyor.

Platform, planını yükselten kullanıcıların hesabına, yükselttikleri paketin özelliklerini anında tanımlıyor.

Örneğin, 480P + tek ekran destekleyen Temel Plan kullanıyorsunuz ama 4K UHD + 4 ekranlı Özel Plana geçiş yapmaya karar verdiniz. Netflix normalde yeni paketin fiyatını bir sonraki faturalandırma döneminizden itibaren almaya başlıyor.

Faturalandırma tarihinizin ayın 18’i olduğunu, Temel paketten Özel pakete geçişi ise ayın 5’inde yaptığınızı düşünün. Netflix sizden Özel paketin fiyatını ayın 5’inde almıyor. Bunun yerine ayın 18’ini bekliyor.

Fakat iş, yeni paketin özelliklerini kullanmaya geldiğinde daha farklı ilerliyor.

Yükseltmiş olduğunuz Özel Planın sunduğu özellikleri bir sonraki faturalandırma döneminden önce kullanabiliyorsunuz.

Yani o aradaki 54.99 TL – 26.99 TL = 28 TL fiyat farkını ödemeden Temel Plan olan aboneliğinizi Özel Plan paketine yükseltebiliyorsunuz.

Fakat Netflix’in kartınızdan para çekmemesi için faturalandırma gününden önce Özel paketi iptal etmeniz gerekiyor. Söz konusu yöntemle üyeler para vermeden Netflix’in en yüksek paketini kullanabiliyor.