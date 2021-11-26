'Beni Çok Sev', Netflix'te en çok izlenen filmler arasına girdi
Dijital yayın platformu Netflix'in yerli filmi Beni Çok Sev, globalde en çok izlenen 10 film arasına girdi. Filmin başrollerinde Ercan Kesal, Sarp Akkaya, Songül Öden, Füsun Demirel, Aleyna Özgeçen gibi isimler yer alıyor.
Çevrim içi dizi-film izleme platformu Netflix'in, yönetmen koltuğunda "7. Koğuştaki Mucize" filmiyle tanınan Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı yeni yerli filmi "Beni Çok Sev", globalde en çok izlenen filmler arasına girdi.
Netflix'in geçtiğimiz haftalarda yayına aldığı yeni sitesi top10.netflix.com, ülkelere ve haftalara göre en popüler içerikleri gösteriyor. Bu sitedeki verilere göre ise 8-14 Kasım tarihleri arasında "Beni Çok Sev", İngilizce olmayan filmler kategorisinde globalde 6. sırada yer alıyor.
"Beni Çok Sev"in başrollerinde Ercan Kesal, Sarp Akkaya, Songül Öden, Füsun Demirel, Aleyna Özgeçen, Güner Özkul ve Ushan Çakır yer alıyor.
8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen filmler şöyle:
İNGİLİZCE FİLMLER
- Red Notice
- The Princess Switch 3
- Love Hard
- Merkezi İstihbarat
- The Harder They Fall
- Crood'lar
- Hırsızlar Ordusu
- Troller
- 6 Underground
- Goosebumps 2
İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER
- Just Short of Perfect
- 7 Tutsak
- Benim Adım Yara
- Prayers for the Stolen
- Dhamaka
- Beni Çok Sev
- Claus Ailesi
- Earwig and the Witch
- Kayıp Savaş
- Meenakshi Sundareshwar
8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen diziler ise şöyle:
İNGİLİZCE DİZİLER
- Arcane: Sezon 1
- Tiger Kin2
- Narcos: Mexico: Sezon 3
- Maid
- You: Sezon 3
- Cowboy: Bebop: Sezon 1
- Dynasty: Sezon 4
- Locke & Key: Sezon 2
- You: Sezon 2
- Big Mouth: Sezon 5
İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER
- Hellbound: Sezon 1
- The Queen of Flow: Sezon 2
- Squid Game: Sezon 1
- The King's Affection: Sezon 1
- Carinha de Anjo: Season 1
- Hometown Cha-Cha-Cha?: Sezon 1
- Christmas Flow: Sezon 1
- The Queen of Flow: Sezon 1
- Aşkta Yalan Yok: Sezon 1
- Yo soy Betty, la fea: Sezon 1
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