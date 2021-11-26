'Beni Çok Sev', Netflix'te en çok izlenen filmler arasına girdi

26 Kasım 2021 Cuma, 15:09

Çevrim içi dizi-film izleme platformu Netflix'in, yönetmen koltuğunda "7. Koğuştaki Mucize" filmiyle tanınan Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı yeni yerli filmi "Beni Çok Sev", globalde en çok izlenen filmler arasına girdi.

Netflix'in geçtiğimiz haftalarda yayına aldığı yeni sitesi top10.netflix.com, ülkelere ve haftalara göre en popüler içerikleri gösteriyor. Bu sitedeki verilere göre ise 8-14 Kasım tarihleri arasında "Beni Çok Sev", İngilizce olmayan filmler kategorisinde globalde 6. sırada yer alıyor.

"Beni Çok Sev"in başrollerinde Ercan Kesal, Sarp Akkaya, Songül Öden, Füsun Demirel, Aleyna Özgeçen, Güner Özkul ve Ushan Çakır yer alıyor.

8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen filmler şöyle:

İNGİLİZCE FİLMLER

Red Notice The Princess Switch 3 Love Hard Merkezi İstihbarat The Harder They Fall Crood'lar Hırsızlar Ordusu Troller 6 Underground Goosebumps 2

İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER

Just Short of Perfect 7 Tutsak Benim Adım Yara Prayers for the Stolen Dhamaka Beni Çok Sev Claus Ailesi Earwig and the Witch Kayıp Savaş Meenakshi Sundareshwar

8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen diziler ise şöyle:

İNGİLİZCE DİZİLER

Arcane: Sezon 1 Tiger Kin2 Narcos: Mexico: Sezon 3 Maid You: Sezon 3 Cowboy: Bebop: Sezon 1 Dynasty: Sezon 4 Locke & Key: Sezon 2 You: Sezon 2 Big Mouth: Sezon 5

İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER