Netflix’in yeni oyunu için tarih belli oldu

Dizi ve film platformu Netflix geçtiğimiz aylarda ülkemizde gerçekleştirdiği yeni fiyat politikasıyla sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen fiyat politikasıyla ilgili bir geri adım atmayan şirket yeni bir oyun şirketti ile ortaklıkla adından söz ettiriyor.

Shift Delete'in haberine göre, Exploding Kittens Inc. ile birlikte yeni ortaklığını duyuran Netflix, oyun sektöründeki çalışmalarını genişletiyor. EK şirketi kendi adıyla piyasaya sürdükleri oyunla birlikte 18 milyondan fazla bir satışa ulaşmıştı.

Netflix, Mayıs ayında 'Exploding Kittens' mobil oyununu piyasaya sürecek. Exploding Kittens – The Game isimli oyunun Mayıs ayında piyasaya sürülecek oyunun Netflix abonelerine ücretsiz olması bekleniyor.

Şuan itibariyle 'Exploding Kittens' oyunu Apple Store ve Google Play’de mevcut. Yeni sürüm piyasaya sürüldükten sonra da eski sürümün uygulama mağazalarında kalması bekleniyor. Ne yazık ki, mevcut mobil sürümlerden sahip olabileceğiniz herhangi bir ilerleme, genişletme paketi veya tasarruf, iki ayrı başlık olduğu için Netflix’in oyununa aktarılmayacak.

Netflix Geeked isimli resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yeni Netflix animasyon komedi dizisi EXPLODING KITTENS’ın başrolünde Lucifer dizisinin sevilen başrolü Tom Ellis yer alacak. Ellis ile birlikte Abraham Lim, Lucy Liu ve Ally Maki de başrolde yer alacak.

meet the cast of the new Netflix animated comedy series, EXPLODING KITTENS - produced by comedy legends Mike Judge and Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA