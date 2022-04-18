Netflix, Ergin Ataman'ın belgeselini çekecek
Netflix, Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman ile belgesel çekmek için anlaştıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına getirilen, Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman hakkında ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Coşkun Çelik'in haberine göre, çevrimiçi dizi film izleme platformu Netflix, deneyimli çalıştırıcı Ergin Ataman ile bir belgesel çekmeye hazırlanıyor. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerekli Bilgi: Netflix, yeni belgesel için Ergin Ataman’la anlaştı…" diye yazdı.
TERİM BELGESELİ KISA ZAMANDA YAYIMLANACAK
Netflix, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili bir belgesel de çekmiş, kısa sürede yayımlanacağını duyurmuştu. Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının ilk Grande olarak düşünüldüğünü, ancak adının daha sonra TERİM olarak değiştirildiğini belirtmişti.
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