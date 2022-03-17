Netflix'te şifresini paylaşan ekstra para ödeyecek!

17 Mart 2022 Perşembe, 10:01

Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını bir adım atıyor. Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı.

Netflix'in hizmet şartlarına göre, bir müşteri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak. Platform, hesaplarını ev dışındaki kişilerle paylaşanlar kullanıcılarından fazla ödeme alacak bir sistem geliştirdi.

NETFLİX HESAP ŞİFRESİ PAYLAŞMA PARALI OLUYOR

Shift Delete'nin haberine göre, Netflix Ürün İnovasyonu Direktörü Chengyi Long'un açıklamasıyla yayın platformu, üç ülkede (Şili, Kosta Rika ve Peru) 'Ekstra üye ekle' özelliğini başlatıyor. Netflix, yeni abonelik sistemiyle birlikte hesap şifrelerinin hem kolay hem de yasal bir şekilde paylaşılmasına izin verecek. Yeni ödeme seçeneği, önümüzdeki birkaç hafta içinde üç ülkede kullanıma sunulacak.

'EKSTRA ÜYE EKLE' SEÇENEĞİ

Netflix Standart ve Premium planlarına sahip olan müşteriler 'Ekstra Üye ekle' özelliği sayesinde birlikte yaşamadıkları en fazla iki kişi için yeni profil oluşturabilecek. Ekstra iki kişinin her biri kendi profili, kişiselleştirilmiş dizi/film önerileri, oturum adı ve şifresi olan yan hesaplar yaratabilecek. Netflix’e göre bu, ayrı hesap açmanın maliyetinden daha ucuz olacak.

Netflix'in yaptığı açıklama şöyle:

“Standart ve Premium planlarımızla kullanıcıların Netflix hesaplarını paylaşmalarını her zaman kolaylaştırdık. Bunlar son derece popüler olsa da, Netflix’in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda kafa karışıklığı yarattılar. Yeni plan ise tek bir hesabı başka evler arasında paylaşmaya izin verecek.”

Ek olarak Netflix, mevcut abonelerin kullanıcı profillerini yeni hesaplara aktarmalarını da kolaylaştırmak istiyor. Test ülkesindeki kullanıcılar, hesaplarını paylaştıkları kişilerin profil bilgilerini yeni bir hesaba veya Ekstra Üye alt hesabına aktarmalarına izin verme hakkına sahip olacak.