Netflix, haftanın en çok izlenenlerini açıkladı

17 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından itibaren çeşitli Top10 listesiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Şirket kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.



NETFLIX TOP10 LİSTESİNE GİREN YAPIMLAR

Kullanıcılar tarafından en çok sevilen ve izlenen popüler yapımları düzenli olarak kamuoyuna açan şirket; bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor.

Netflix, şimdi de 28 Şubat- 6 Mart arası en çok izlenenleri paylaştı:

Vikings: Valhalla: 1. sezon - 113 milyon 380 bin izlenme Inventing Anna 4 - 77 milyon 590 bin izlenme PIECES OF HER: 1. sezon - 53 milyon 680 bin izlenme Worst Roommate Ever: 1. sezon - 52 milyon 380 bin izlenme Love Is Blind: 2. sezon - 39 milyon 750 bin izlenme One of Us Is Lying: 1. sezon - 16 milyon 550 bin izlenme jeen-yuhs: A Kanye Trilogy - 12 milyon 200 bin izlenme The Cuphead Show!: 1. sezon - 11 milyon 810 bin izlenme Sweet Magnolias: 2. sezon - 11 milyon 780 bin izlenme Ozark: 4. sezon 1. bölüm - 9 milyon 110 bin izlenme

ShiftDelete'in haberine göre; Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 113 milyon 380 bin izlenme saatiyle Vikings’in devamı olan Vikings: Valhalla‘nın 1. sezonu bulunuyor. Bu yapım geçen hafta da 80 milyonu aşan izlenme saatiyle listenin ikinci sırasındaydı.

Listenin 2. sırasındaysa geçen 3 hafta boyunca Netflix Top10 listesine girmeyi başaran ve geçen hafta liderlik koltuğunda oturan, bu hafta da 77 milyon 590 bin izlenme saatiyle 2.lik koltuğuna yerleşen Inventing Anna bulunuyor.

Diğerlerinden farklı olarak ise 3.lük koltuğunda 53 milyon 680 bin izlenme saatiyle bu hafta listeye dahil olan PIECES OF HER:’ün 1. sezonu bulunuyor. Geçen hafta 53 milyon 600 bin izlenme saatiyle 3. sırada olan Love Is Blind’ın 2. sezonu ise listeye 4. sıradan yerleşiyor.