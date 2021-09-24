Netflix’te yayınlanan The Queen's Gambit dizisinin 2. sezonu olmayacak

24 Eylül 2021 Cuma, 00:00

Dijital yayın platforumu Netflix yapımlarından biri olan "The Queen's Gambit"in devam etmeyeceği açıklandı. Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünde Anya Taylor Joy'un yer aldığı "The Queen's Gambit", dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanıyor.

‘HİKAYEYİ MAHVEDECEĞİMİZDEN KORKUYORUM’

Beyazperde'nin haberine göre, dizinin yürütücü yapımcıları Scott Frank ve Williams Horberg, online bir panelde Queen's Gambit hakkında, "Anlatmamız gereken hikâyeyi aktarmışız gibi hissediyorum. Farklı bir şekilde ifade etmem gerekirse, daha fazla şey anlatırsak zaten anlatmış olduğumuz hikâyeyi mahvedeceğimizden korkuyorum" dedi. Ancak ikili, Anya Taylor Joy ile başka bir projede çalışacaklarına dair garanti verdi.