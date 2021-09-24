Netflix’te yayınlanan The Queen's Gambit dizisinin 2. sezonu olmayacak
Anya Taylor Joy'un başrolünde yer aldığı The Queen's Gambit'in 2. sezonunun olmayacağı açıklandı: 'Daha fazla şey anlatırsak zaten anlatmış olduğumuz hikâyeyi mahvederiz.'
Dijital yayın platforumu Netflix yapımlarından biri olan "The Queen's Gambit"in devam etmeyeceği açıklandı. Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünde Anya Taylor Joy'un yer aldığı "The Queen's Gambit", dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanıyor.
‘HİKAYEYİ MAHVEDECEĞİMİZDEN KORKUYORUM’
Beyazperde'nin haberine göre, dizinin yürütücü yapımcıları Scott Frank ve Williams Horberg, online bir panelde Queen's Gambit hakkında, "Anlatmamız gereken hikâyeyi aktarmışız gibi hissediyorum. Farklı bir şekilde ifade etmem gerekirse, daha fazla şey anlatırsak zaten anlatmış olduğumuz hikâyeyi mahvedeceğimizden korkuyorum" dedi. Ancak ikili, Anya Taylor Joy ile başka bir projede çalışacaklarına dair garanti verdi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Adli emanette ne varsa satmış