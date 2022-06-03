Netflix'ten 'mega bütçeli' film kararı

03 Haziran 2022 Cuma, 11:06

Dijital yayın platformu Netflix, artık 'mega bütçeli' sinema filmlere yatırım yapmayı bırakacak. Şirket, takvimindeki yüksek bütçeli bazı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini ancak daha sonra yaratıcılara istedikleri parayı ve sınırsız özgürlüğü vermek yerine gelecek projelerine daha disiplinli ve dikkatli yaklaşacağını belirtti.

Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, içeriden bir kaynak, Netflix'in "yetenekleri kendi bünyesine çekmek ve onlara sınırsız yetki vermek için her şeyi yapma eğiliminin" artık ortadan kalktığını söyledi.

GEREKÇE 'ABONE KAYBI' MI?

Kararın, Netflix'in 2022'nin ilk çeyreğinde, on yıllık tarihinde ilk kez abone kaybı yaşamasının ardından kimi finansal durumlarla karşı karşıya kalmasıyla alındığı aktarılıyor.

Bu kararın oldukça yüksek bütçeli olan "Red Notice" devam filmlerini ve Rian Johnson'ın gelecek "Knives Out" filmlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

NETFLIX'İN 'MEGA BÜTÇELİ' YAPIMLARI

2013 yılında "House of Cards" dizisiyle orijinal içerik oluşturmaya başlayan platform, o günden bugüne içerik kitaplığını önemli ölçüde genişleterek yüzlerce dizinin yanı sıra her boyutta film projesini ekledi. Daha sonrasında ise, büyük oyuncular ve yönetmenlerle, gişe rekorları kıran vizyon filmleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye yükseldi.

Bu seviyedeki ilk filmlerinden biri 2017 yılındaki Will Smith'li suç filmi "Bright"tı. Film 90 milyon dolara mal oldu ve Netflix'in o dönemde finanse ettiği en pahalı projeydi.

Netflix zamanla, diğer dijital akış platformları arasında görülmemiş bir şekilde izleyici çeken mega bütçeli yapımlarını arttırdı. Bunların bazıları, Martin Scorsese'nin 175 milyon dolara mal olan "The Irishman" filmi gibi daha çok yetişkinlere yönelik dramlar olsa da genellikle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden aksiyon projeleri üstünde duruldu.

Ryan Reynolds'ın, platformun en çok izlenen içerikleri arasında yer alan "6 Underground", "The Adam Project" filmleriyle, başrolleri Gal Gadot ve Dwayne Johnson ile paylaştığı, izlenme rekoru kıran "Red Notice" gibi.