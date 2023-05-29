Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, "Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum" dedi.
Türkiye dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
Seçim sonuçlarının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU DOĞRU ADAYDI"
Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın da seçim sonuçlarına iişkin şu ifadeleri kullandı:
"‘Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu’na hemen - haksız da olsa - siyasi yasak gelecekti; Mansur Yavaş da Kürt seçmenden oy alamayacaktı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu doğru adaydı. :("
‘Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu’na hemen - haksız da olsa - siyasi yasak gelecekti; Mansur Yavaş da Kürt seçmenden oy alamayacaktı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu doğru adaydı. :(— Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 28, 2023
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