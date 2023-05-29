2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, "Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:34
Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Abone Ol google-news

Türkiye dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU DOĞRU ADAYDI"

Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın da seçim sonuçlarına iişkin şu ifadeleri kullandı:

"‘Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu’na hemen - haksız da olsa - siyasi yasak gelecekti; Mansur Yavaş da Kürt seçmenden oy alamayacaktı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu doğru adaydı. :(" 


Nevzat Aydın sosyal medya Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Seçim

İlgili Haberler

Erdoğan’ın seçim vaatleri nelerdi?

Erdoğan’ın seçim vaatleri nelerdi?
Hayko Cepkin'den seçim sonrası dikkat çeken paylaşım: Kılıçdaroğlu'na seslendi

Hayko Cepkin'den seçim sonrası dikkat çeken paylaşım: Kılıçdaroğlu'na seslendi
İYİ Parti'den istifa etmişti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim sonrası paylaşımı: 'Bedelini kim ödeyecek?'

İYİ Parti'den istifa etmişti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim sonrası paylaşımı: 'Bedelini kim ödeyecek?'

En Çok Okunan Haberler