Nevzat Aydın'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:34

Türkiye dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU DOĞRU ADAYDI"

Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın da seçim sonuçlarına iişkin şu ifadeleri kullandı:

"‘Aday Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsa kazanırdık’ söylemini de doğru bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu’na hemen - haksız da olsa - siyasi yasak gelecekti; Mansur Yavaş da Kürt seçmenden oy alamayacaktı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu doğru adaydı. :("