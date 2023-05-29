Hayko Cepkin'den seçim sonrası dikkat çeken paylaşım: Kılıçdaroğlu'na seslendi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:06

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:15

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

CEPKİN KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Seçim sonuçlarının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından gündeme ve geleceğe dair paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de ünlü müzisyen Hayko Cepkin oldu.

Kişisel Twitter hesabından uzun bir mesaj paylaşan Cepkin, "Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu Bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki" dedi ve iki isme dikkat çekti.

Eveeeet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili @kilicdarogluk bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki.… — HAYKO CEPKİN ?? (@HAYKOCPQN) May 28, 2023

Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Eveeeet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu Bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki. En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu malesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu. 20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzuuuun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır. 20 yılda halka umut ve veya lider olabilecek sadece iki isim öne çıkarılabilmiştir. Malumunuz onlar da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyler. Yeni süreçte artık nasıl bir strateji uygulanır, yerel seçimlere nasıl hazırlanılır, genel başkan kim olur ve önümüzdeki 5 senede nasıl yenilenilir bunlar partinizin yeni kaçınılmaz yol süreçleridir. Aynı düzende devam edilmesi kannatimce hiçbir fark yaratmayacaktır. Bu uzuuuun yolculukta inandığım tek gerçek ve umut ışığım asla ilkesinden ve kurucu lideri M. K. Atatürk'ün yolundan sapmayan milletimizdir."