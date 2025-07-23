Selçuk Bayraktar, NEXT TEKNOFEST SOSYAL uygulamasının kurulduğunu duyurdu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda 'reklam yok, sansür yok, yapay zeka robotu var' ayrıntısı dikkat çekti. Peki, Next Sosyal nedir? Selçuk Bayraktar'ın duyurduğu Next Sosyal'e nasıl giriş yapılır?

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin yer aldığı yerli bir sosyal medya platformudur.

NEXT SOSYAL NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı indirip kolayca kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İlgi alanlarınıza göre içerikleri keşfedebilir, beğendiğiniz kullanıcıları takip ederek akışınızı kişiselleştirebilir, anketlerle fikir alabilir ve kendi içeriklerinizi (metin, görsel, video, anket) tek dokunuşla paylaşabilirsiniz. Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımlarınızın etkisini görmenizi ve kendi kitlenizi oluşturmanızı sağlar.

NEXT SOSYAL ÖZELLİKLERİ NELER?

Next Sosyal, kullanıcı verilerini Türkiye'de tutarak veri güvenliği ve dijital özgürlük vaat etmektedir. Ayrıca, platforma entegre edilmiş "T3AI" adında bir yapay zeka robotu bulunmaktadır. 'Ahlaklı yapay zeka' vizyonuyla geliştirilen bu robot, kullanıcı etiketlerine yanıt verebiliyor ve çok dilli içerikleri anlayabiliyor. Platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresi üzerinden üye olarak giriş yapmak mümkün.

NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR?

Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın.