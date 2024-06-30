Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:16

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:16

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, yaklaşık 20 gün önce Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıklamıştı. Ünlü isim, boşandıktan günler sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Nez kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Nez'in gerçek adı nedir?

ŞARKICI NEZ KİMDİR?

15 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beş yaşındayken ailesi ile birlikte İngiltere'ye yerleşti. İlk ve ortaokulu İngiltere'de tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İngiltere'de psikodrama bölümünü kazandı ancak tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

1997'de İstanbul'a yerleşti. 1998-2000 yılları arası Raks müzik şirketi sanatçıları için vokalistlik yaptı. 2001 yılına kadar kadar pek çok reklam müziği seslendirdi; Hürriyet gazetesi'nin hafta sonu eki reklamındaki sesi ile hafızalara kazındı.

Bir gece Işın Karaca'ya, dört ay Serdar Ortaç'a vokal yaptı. 2000 yılında Parkorman'da verdikleri bir konserde Harem adlı müzik grubuna katıldı; bu grupla Çırağan Sarayı'nda bulunan 'Q Jazz Bar' adlı kulüpte konserler verdi. Bir süre sonra Harem'den ayrıldı; darbukayla DJ ritimlerini karıştıran ve sekiz kişiden oluşan Turkish Delight adlı müzik grubunu kurarak solistliğini yaptı.

Hakan Uzan'ın ve Uzan Grubu'nun firması Erol Köse Production'ın desteğini alan Nez, 2002 yılında kendi adını verdiği Nez adlı ilk albümünü çıkardı. Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş adlı şarkıları ve kalça dansı yaptığı kliple popüler oldu. Albümdeki müzik tekno, newage altyapıların üzerine Türk perküsyonları ve Nez'in Türkçe veya İngilizce söylediği vokalden meydana gelmektedir. Sakın Ha, Raffaella Carra'nın A Far L'amore Comincia Tu şarkısının bir uyarlaması olan ve Türkiye'de eski bir Ajda Pekkan şarkısı olarak bilinen bir şarkıdır. Sözleri Ülkü Aker'e ait olan bu şarkıya Nez, konuşma tarzı ile İngilizce sözler eklemiştir.

Şarkıcı, 2005 yılına kadar Uzan ailesi ile birlikte çalıştı. Uzan'lar ile yaptığı sözleşme ve sanatçılık faaliyetlerinin hakları, 2003 yılında Uzan Grubu 'nun mallarına el konulup TMSF’ye devredilmesinden sonra ihaleye çıktı. 2012 yılında sözleşmeyi ve sanatçılık haklarını 75 bin 640 TL'ye kendisi satın aldı.

2009'da Sıkı Dostlar adlı komedi dizisinde oynayan Nez, 2006 yılında %100 Nez adlı ikinci albümünü, 2011 yılında Nez Zamanı, 2013 yılında Nez Retro Turca adlı EP albümlerini, 2017'de Senin Annen Olamam Ben ve 2021'de Titanium adlı teklileri çıkardı. 2022 yılında Bruce Lee adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır. 2023 yılında Rüya adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır. Nez 2024 yılında Gündem adlı single çalışmasını piyasaya sürdü.

ŞARKICI NEZ'İN GERÇEK ADI NE?

Şarkıcı Nez'in gerçek adı Nezihe Kalkan'dır.