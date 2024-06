Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:15

Güncelleme: 29.06.2024 - 16:15

Matematiksel verilerle yaptığı ekonomi analizleriyle öne çıkan bir isim olan Oğuz Demir, NOW Tv muhabiri Gülşah İnce ile evlendi. Peki, Oğuz Demir kimdir? Gülşah İnce ile evlenen Oğuz Demir kaç yaşında, nereli?

OĞUZ DEMİR KİMDİR?

Oğuz Demir, 1982, Amasya doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi’nde de iktisat doktorasını tamamlamıştır.

2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Misafir öğretim üyesi olarak University of Texas at Austin Institute for Innovation Creativity and Capital’de görev yapmıştır. Bir dönem Moskova’da Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge’ta misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Oğuz Demir, 2010-2013 arasında Bloomberg HT’de yayınlanan ‘KOBİ Destek Rehberi’ başlıklı programı hazırlayıp sunmuştur. 2016 yılından bu yana CNNTürk, Ekotürk, FOX Ana Haber ve FOX Çalar Saat programları için düzenli ekonomi yorumları yapmaktadır.

Karar Gazetesi’nde, Gazete Duvar’da düzenli olarak köşe yazıları yazmış, Sözcü TV’de ‘Son Söz’ programını, KRT Televizyonu’nda ‘Sana Faydası Ne?’ ve ‘Anlamak İçin’ isimli programları hazırlayıp sunmuştur.

Demir, 2006 yılından bu yana Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Demir, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nden Şişli Belediye Meclis Üyesi Adayı olmuştur.