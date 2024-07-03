Nez'le ilişkisi gündem olan Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız sessizliğini bozdu!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:38

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:38

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

BOŞANMADAN GÜNLER SONRA İLAN-I AŞK

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

"EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER..."

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Nez de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

"BOŞANMANIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA BİR İLGİSİ YOK"

Önceki akşam ilk kez birlikte görüntülenen yeni aşıklar ihanet iddialarına son noktayı koymuştu.

Rüştü Onur Atilla, "Hiçbir şekilde hiçbir kadın ve üçüncü şahısla bir ilgisi yok. Bir karı-kocanın, bir anne-babanın karşılıklı anlaşması diyelim" derken; Nez ise şöyle dedi:

"Bana yapılmasını istemediğimi hiçbir kadına hiçbir adama yapmam. Böyle devam ettiği sürece çok başka yere çekiliyor. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ve Nez adına da böyle bir şey hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Evet zamanı yok bu işlerin. Çok kısa bir zaman önce boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik, arkadaşlığımız başladı başka bir şeye dönüştü bu kadar basit yani"

Tüm bu yaşananların ardından Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozdu.

"BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM" Nokta gazetesinden Başak Çokan'a konuşan Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.