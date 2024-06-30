Sessiz sedasız boşanmıştı... Rüştü Onur Atilla ve Nez'den birlikte paylaşım!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:08

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:08

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla özel hayatıyla gündemde. Sinem Ayyıldız ile 2014'te nikâh masasına oturan Atilla sessiz sedasız boşandı.

Ünlü oyuncu, ayrılık haberini "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" diyerek duyurmuştu.

Açıklamadan kısa süre sonra Rüştü Onur Atilla ve şarkıcı Nez'in sarıldıüı fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nez yeni aşkını paylaşarak "İyi ki" yazdı ve kalp emojisini de eksik etmedi.

