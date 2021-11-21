Nezleye karşı 'karabiber çayı' tüketin

21 Kasım 2021 Pazar, 00:00

Sofraların olmazsa olmaz ikilisi tuz ve karabiber yemeklere sadece lezzet vermekle kalmıyor, faydalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle karabiber vücudumuzdaki virüslerle savaşarak enfeksiyonların önüne geçiyor. Uzmanlar karabiberi sadece toz olarak değil, çay olarak da tüketilmesini öneriyor.



Karabiber çayının faydalarını saymakla bitiremeyen Dr. Fevzi Özgönül, söz konusu çayın antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını, nezle, soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını belirtti.

"Bunların yanında karabiber çayı menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir" diyen Özgönül, "Karabiber çayı sindirim, iştah ,gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır. Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını artırır. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır" diye konuştu.

Zencefilin yüzde 3’ünü uçucu yağların oluşturduğunu ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden aldığını aktaran Özgönül, "Bunun dışında zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir" dedi.

Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ettiğini belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Özgönül, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tarçın da glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır. Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmelerini önermiyorum."

KARABİBER ÇAYI NASIL HAZIRLANILIR?

6 adet tane karabiber

2 adet karanfil

1 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil (dilerseniz ½ çay kaşığı bal)

2-3 damla limon suyu

Hepsini bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.