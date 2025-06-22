Nicole Kidman yanına çağırdı ve tebrik etti: Aras Aydın o anları anlattı

Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aras Aydın, Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizide rol aldı. Dizinin ikinci sezonuna "Matteo" karakteriyle dahil olan Aydın, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı. Ünlü oyuncu, dizinin setinde yaşadıklarını ve Nicole Kidman ile anısını anlattı.

Yabancı bir yapımda yer almanın duygularını anlatan Aras Aydın, “İlk hissettiğim duygu yalnızlıktı, sonrasında korku eklendi. Ardından kaygı ile o korku yumuşadı ve yavaş yavaş kaynaştık. Düşünsene tek başınasın, bambaşka kültüre sahip insanlar. Türk olarak belli bir yere kadar İngilizce konuşup kendini ifade ediyorsun. İlk başta çok korktum ama o kadar sahiplenen ve yardımsever insanlar ki... Çok güzel bir setti, huzurla çalıştık” dedi.

AİLESİNDEN UZAKTA ALIŞMA SÜRECİ

Aras Aydın, setin ilk aylarında ailesini ve üç kedisini özlediğini belirtti. “İlk 1 ay eşim ve üç kedimizi özleyerek geçti ama sonra yavaş yavaş alıştım. Eşim Melis sağ olsun hiç beni yalnız bırakmadı” diye konuştu.

ROLÜN DİLİYLE İLGİLİ SAMİMİ İTİRAF

Yabancı dil konusundaki deneyiminden de bahseden Aydın, “Benim mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım zaten. Çünkü canlandırdığım karakter de İngilizce konuşamayan biri” ifadelerini kullandı.

NİCOLE KIDMAN’LA UNUTULMAZ AN

Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı sahnede yaşadığı heyecanı anlatan Aras Aydın, “Heyecanımı gizlemedim. Birlikte rol aldığımız, karakter için önemli bir an olan sahneyi bitirdik. Nicole sonra bana gülümsedi, yanına çağırdı. ‘Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum’ dedi.

Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım, o da bunun üzerine bana sarıldı” diye konuştu