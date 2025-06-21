Nihal Candan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? Nihal Candan'ın annesi, babası, eşi kim? İşte ayrıntılar...

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995'te Mersin'de dünyaya geldi. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı "Bu Tarz Benim" ile tanınan Nihal Candan, sosyal medya paylaşımları ile ses getirdi.

NİHAL CANDAN'IN KARDEŞİ BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 tarihinde dünyaya geldi. Bahar Candan da Nihal Candan gibi "Bu Tarz Benim" programı ile tanındı.





NİHAL CANDAN EVLİ Mİ?

Nihal Candan 2023 yılında Mehmet Faruk Çiçek evlendi. Nihal Candan ve eşi Faruk Çiçek karşılıklı boşanma dava açmış, davanın üçüncü duruşması 21 Ekim tarihine ertelenmişti.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİ VE BABASI KİM?

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, babası ise Hakan Candan. Öğretim görevlisi olan Hakan Candan kızının sağlık durumu nedeniyle kalp krizi geçirdi.





NİHAL CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan 2023 yılında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları ile gözaltına alınmıştı. 14 Kasım'da gözaltına alınan kardeşler 2 gün sonra tutuklanmıştı. Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalandı ve 37 kiloya kadar düşmesinin ardından tahliye edildi.

ANOREKSIYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya nervoza veya kısaca anoreksiya, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk.

Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.

NİHAL CANDAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sıla Doğu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Nihal Candan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.