Anoreksiya hastalığıyla mücadele eden ünlü fenomen Nihal Candan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Nihal Candan sağlık durumu nasıl? Nihal Candan yoğun bakımda mı?

NİHAL CANDAN SAĞLIK DURUMU NASIL?









Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.





Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu. Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'a "Anoreksiya Nervoza" teşhisi konmuştu.

Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

25 KİLOYA DÜŞTÜ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Instagram hesabından paylaşım yapan Kerimoğlu, "Yoğun bakıma alınmış, Nihal yine istemiyorum demesine rağmen. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte" dedi.

BABA İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Modacı ve aynı zamanda Nihal Candan'ın yakın aile dostu Pınar Kerimoğlu, 25 kiloya düşen Nihal Candan’ın baba Hakan Candan’ın üzüntüden ikinci kez kalp krizi geçirdiğini sosyal medyadan açıkladı.