Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Çiftin ortaya çıkan düğün görüntüleri tepki çekti.
Snob Magazin'in haberine göre; Görüntülerde Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranının düğün töreninde halay çekilirken, o esnada halay başındaki bir kişi Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.
Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.
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