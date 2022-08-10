Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:56
Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
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Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Çiftin ortaya çıkan düğün görüntüleri tepki çekti.

Snob Magazin'in haberine göre; Görüntülerde Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranının düğün töreninde halay çekilirken, o esnada halay başındaki bir kişi  Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.



Nihat Doğan silah düğün

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